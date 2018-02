Betrunkener Autofahrer kracht gegen Baum - schwer verletzt

Triebel. Unter Alkoholeinfluss ist ein Autofahrer in Triebel (Vogtlandkreis) gegen ein Baum gefahren und schwer verletzt worden. Zuvor war der 40-Jährige nach rechts von der Straße abgekommen, wie die Polizei in Zwickau am Freitag mitteilte.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Mann betrunken war. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 2,42 Promille ergeben. Der 40-Jährige kam ins Krankenhaus. (dpa)

