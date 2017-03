Betrunkene Frau demoliert mit Sportwagen vier parkende Autos

Eine betrunkene Autofahrerin hat in Leipzig vier Autos demoliert und einen Sachschaden von 25 000 Euro verursacht. Die 29-Jährige war am Dienstagabend mit ihrem Sportwagen von der Straße abgekommen und touchierte dabei zwei parkende Autos, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Anschließend kollidierte sie mit einem dritten Wagen, der sich auf ein viertes Auto schob. Gegen die Frau wird wegen Gefährdung im Straßenverkehr ermittelt. Ihr Führerschein wurde von der Polizei einkassiert. (dpa)

