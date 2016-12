Betrunken zur Tanke gefahren Ein Mann verhält sich unter Alkoholeinfluss auf krasse Weise kurios – das bringt ihm ein halbes Jahr auf Bewährung ein.

Ohne Führerschein und betrunken zur Tankstelle gefahren, um Alkohol zu kaufen, das ist schon ziemlich dreist – und dumm. © Symbolfoto: dpa

Wegen Trunkenheit am Steuer keinen Führerschein mehr zu haben und dann betrunken zu einer Tankstelle zu fahren, um Alkohol zu kaufen – das könnte man schon als Comedy ansehen. Noch dazu, wenn die Tankstelle nur einen Kilometer von den heimischen vier Wänden entfernt liegt. Für Maik M. aber ist es bitterer Ernst, denn er sitzt deswegen auf der Anklagebank des Riesaer Amtsgerichts. Man sieht dem akkurat gekleideten Großenhainer, der sorgsam seine Worte wählt, nicht an, dass er Alkoholiker ist. Aber im Laufe der Verhandlung stellt sich heraus, dass er bereits einige Male wegen Delikten verurteilt wurde, die er in trunkenem Zustand beging: Körperverletzung, Fahrerflucht, Diebstahl. Meist waren es nur kleine Vergehen, die mit einer Geldstrafe geahndet wurden. Auch der Führerschein war schon zweimal weg, wurde aber wieder zurückerworben. Und Maik M. hat wegen seiner Alkoholsucht schon etliche Behandlungen und Therapien hinter sich.

Kaum zu glauben, dass der 47-Jährige früher einmal als Kraftfahrer gearbeitet hat. Aber das ging offenbar nicht gut, denn im Frühjahr hat er eine Ausbildungsmaßnahme im kaufmännischen Bereich abgeschlossen. M. hoffte, von dem Baumarkt, wo er ein Praktikum absolvierte, übernommen zu werden. Aber die Sache zerschlug sich. Das habe ihn in ein tiefes Loch stürzen lassen, erklärt der Delinquent. Hinzu sei gekommen, dass just zu diesem Zeitpunkt die Beziehung mit seiner Freundin in die Brüche ging. Völlig von der Rolle habe er nach jemandem gesucht, mit dem er reden kann, und ist deshalb zu seinen Eltern nach Rödern gefahren. Die Eltern waren es auch, die die Polizei anriefen, als ihr Sohn danach völlig betrunken ins Auto stieg und nach Hause fuhr. Sie hatten Angst, dass ihm in seinem Zustand etwas zustoßen könnte.

Und das aus gutem Grund: Die Polizei, die Maik M. vor seiner Wohnung bereits erwartete, stellte stattliche 2,3 Promille fest. Damit war der Führerschein weg. Das brachte den Mann aber keineswegs zur Besinnung. Kurze Zeit später brauchte er mitten in der Nacht Alkohol-Nachschub. Gegen drei Uhr setzte er sich ins Auto, fuhr den erwähnten Kilometer bis zur nächsten Tankstelle und wollte sich dort versorgen. Die Nachtbesatzung verständigte die Polizei, die den Delinquenten zwar nicht mehr antraf, aber über die Autonummer M.s Adresse ausfindig machte. Die Ordnungshüter klingelten an der Tür, es wurde ihnen aber nicht geöffnet. So konnten sie dem Großenhainer zwar Fahren ohne Führerschein zur Last legen, nicht aber unter Alkoholeinfluss. Aber mit diesem Vorkommnis war es noch nicht genug. Maik M. fuhr am gleichen Tag nochmals zur Tankstelle und kaufte zwei Flaschen Wein. Als er ins Auto stieg, war die Polizei schon da. Diesmal hatte er sogar 3,11 Promille intus. Diesen auf ziemlich krasse Weise kuriosen Handlungsablauf muss das Gericht nun bewerten. Die Staatsanwaltschaft findet, es nun genug mit Geldstrafen und fordert ein halbes Jahr Freiheitsentzug, ausgesetzt zur Bewährung. Menschlich könne man ja Verständnis für Maik M.s Labilität haben. Aber seine Trunkenheitsfahrten hätten ein erhebliches Gefährdungspotenzial für Unbeteiligte gehabt. Das bestätigt eine Anmerkung der Polizei: Bei seinem dritten Delikt war der Großenhainer so dicht, dass er nicht einmal mehr das Protokoll unterschreiben konnte.

Appell an die Eltern

Richterin Ingeborg Schäfer folgt deshalb dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Sie stellt dem Alkoholsünder außerdem einen Bewährungshelfer zur Seite und verpflichtet ihn zu 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit. Den Führerschein wird Maik M. zumindest in den nächsten zwei Jahren nicht wiedersehen. Dann bittet die Richterin die Mutter des Alkoholsünders in den Gerichtssaal. Das Auto, das er fuhr, gehörte nämlich seinen Eltern, die deshalb belehrt werden, es ihrem Sohn unter keinen Umständen zur Verfügung zu stellen. Es sei zwar keine Straftat, sturzbesoffen in einen Bach zu fallen, sagt sie. Wenn das mit einem fahrbaren Untersatz geschehe, schon.

