Besucherstrom im Kraftwerk

Familie Küchler hat es geschafft. Die Großeltern haben die Tickets ergattert. Der Vater hat einen Parkplatz gefunden, die Mutter ihre Zwillinge warm eingepackt, damit sie in der Warteschlange nicht frieren. Jetzt sitzen alle auf bequemen Theatersesseln und fachsimpeln. Der Opa erzählt von der alten Staatsoperette, schwärmt vom großen neuen Saal. Der Vater interessiert sich für die Namen der Sponsoren, die an den 700 Sesseln befestigt sind. Die Mutter staunt über die roten Dreiecke an der Wand, und die Oma hat eine Quizfrage für die Jungs. „Wie nennt man das?“, fragt sie und deutet auf das Loch vor der Bühne. „Orchester“, antwortet Arthur. „Orchestergraben“, berichtigt die Oma.

Eine kurze Verschnaufpause. Doch lange können sie hier nicht verweilen. Die nächsten Besucher drängen in die Staatsoperette. Etwa 4 800 Gäste sind am Sonntag zum SZ-Entdeckertag gekommen. Sie wollen wissen, was aus dem Heizkraftwerk in Dresden-Mitte geworden ist, wollen einen Blick in die alte Maschinenhalle werfen, in der jetzt zwei Theater beheimatet sind. Mehr als zwei Jahre Bauzeit und rund 103,5 Millionen Euro stecken in dem Kulturbau, der am Freitag offiziell eröffnet wird.

Arthur einen Wunsch. Er will rauf auf die Bühne. Einmal da oben stehen, von allen gesehen werden, auf die Zuschauerreihen blicken und sich wie ein Star fühlen. Mit seinem Bruder geht es die Treppe hinauf, an den dunklen Vorhängen vorbei. „Da will ich jetzt aber ein Lied hören“, fordert der Opa lächelnd. Ein Ständchen bekommt er nicht. Dafür selbst einen Platz im Scheinwerferlicht. „Wie groß die Bühne jetzt ist, Wahnsinn“, sagt er. Dann geht es weiter, am Lagerraum für die Bühnendekoration vorbei. Die Zwillinge staunen über die vielen Treppen und Leitern, entdecken eine goldene Pforte und sogar einen Schwan. Zu welchem Stück der wohl gehört?

Und dann kommen die Küchlers in einen Raum, für den sich vor allem Mutter Daniela interessiert. Weil sie in einer Schule arbeitet, ist sie oft im Theater der Jungen Generation (TJG) gewesen. Nun schaut sie gespannt, was ihre Schüler nach dem Umzug des Theaters ins Kraftwerk Mitte erwartet. Vor allem eines: 350 kunterbunte Sessel. „Wirklich schön“, lautet ihr Urteil. Auch mit den beiden Jungs will sie hier einmal vorbeikommen. „Kino ist immer sehr passiv. Beim Theater ist man doch anders mit dabei“, erklärt sie.

Und die Zwillinge? Die haben einen besonderen Ort entdeckt. Die kleinere Bühne des TJG kommt bei den Achtjährigen gut an. Das liegt vor allem an den Puppen, die auf der Bühne stehen. „Was findest du am coolsten?“, fragt Gustav seinen Bruder. „Das Schaf ist niedlich“, antwortet der. „Nicht am niedlichsten, was am coolsten ist, will ich wissen“, hakt Gustav nach. Am Ende antworten beide gleichzeitig: „Der kleine Muck.“

Die Jungs sitzen jetzt nicht auf Stühlen, sondern auf einer Bank. Die ist für drei Kinder gedacht. Mit der Mutter daneben passt das auch noch gut. Aber wie hier drei Erwachsene sitzen sollen, das können sich Gustav und Arthur nicht vorstellen. Lucy Weber arbeitet beim TJG und kennt die Antwort. „Bei Erwachsenen verkaufen wir nur zwei Plätze pro Bank“, sagt sie.

Und dann geht es für die Familie noch hoch hinaus. Im Bühnenturm erklimmen sie eine Stufe nach der anderen. Erst im vierten Stock haben sie ihr Ziel erreicht. Der Aufstieg hat sich gelohnt. Die Proberäume sind hell, und sogar die Instrumente stehen schon drin. Die Pauken erkennen die Zwillinge sofort. Und als eine Frau wissen will, ob sie auch ein Instrument spielen, antwortet Gustav schnell: „Melodika und später Akkordeon.“ Das findet die Frau gut: „Da könnt ihr ja bald auftreten.“ Für die beiden Jungs kein Problem. Auf der großen Bühne standen sie schließlich schon.

