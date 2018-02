Besucher eines Motorsport-Events in Jonsdorf bestohlen

Jonsdorf. Während eines Speedway-Rennens in Jonsdorf (Kreis Görlitz) haben Diebe mehrere Fahrzeuge vom Parkplatz an der Eishalle gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, verschwanden am Samstagabend ein Wohnmobil im Wert von 43 000 Euro sowie zwei Autos im Wert von je 20 000 Euro. Nach den Fahrzeugen werde international gefahndet. Die Soko Kfz des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen. (dpa)

