Sächsisch betrachtet Besuch im Taka-Tuka-Land Politiker reisen quer durch Sachsen. Es geht um Heimstärke, Pippi Langstrumpf und den Wolf.

ZIELE von Ministern sind vielfältig. Kultusministerin Brunhild Kurth darf jetzt ins Taka-Tuka-Land. Kann die CDU-Frau, die das komplexe Schulgesetz an der Backe hat, also pippilangstrumpfmäßig Faxen abziehen, auf dem kleinen Onkel reiten und Erwachsene necken? Die Bewohner dürfte es freuen. Das Taka-Tuka-Land ist eine Kita in Frankenberg, Kurth bringt einen Scheck für die Sanierung – auch nicht schlecht.

SCHWERER hat es da Staatskanzleichef Fritz Jaeckel. Der eloquente Politmanager wird zu den Großenhainer Gesprächen erwartet. Es geht um „Wahrheit im Zeitalter alternativer Fakten“ und die Diskussionskultur in Sachsen. Wichtig, aber auch heikel. Besser hat es Kabinettschef Stanislaw Tillich erwischt. Er mischt sich beim Heimspiel gegen Wolfsburg unter die Fans von RB Leipzig. Die werden zwar auswärts geschmäht, zu Hause feiern sie ungehemmt.

WIE geil ist das denn? Grünenfraktionschef Volkmar Zschocke hat sich als Wolf verkleidet, mit Maske, in echt jetzt. Beim Aschermittwoch im Erzgebirge teilte er fett aus gegen die, die Angst schüren. Werden die Grünen jetzt angriffslustig, kommt Rot-Rot-Grün? Die Linken wären wohl dabei. Sie haben den Berliner Linkensenator Klaus Lederer eingeladen. Motto: „Rot-Rot-Grün – erst Berlin, dann Sachsen?“

