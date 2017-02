Besuch eines Großkunden Taiwans Botschafter ließ sich die Porzellanherstellung in der Manufaktur erklären. Und sprach ein heikles Thema an.

War begeistert von der Finesse des Meissen Porzellans: Taiwans Repräsentant Jhy-wey Shieh machte einen Rundgang durch die Manufaktur. © claudia hübschmann

Ein zotteliger Ziegenbock mit einem Bügeleisen im Maul. Auf seinem Rücken reitet ein Schneider und streckt die Zunge heraus. Das gefällt Jhy-wey Shieh. Die Porzellanfigur ist sein Liebling am Dienstag beim Rundgang durch die Manufaktur. Warum? Weil der Schneider in der Literatur so eine wichtige Rolle spielt, sagt der Taiwanese. Zum Beispiel in Gottfried Kellers „Kleider machen Leute“. Mit Literatur kennt sich Shieh aus. Besonders mit der deutschen. Er hat Germanistik und Neuere Literaturwissenschaft studiert. Nach Meißen ist er aber aus einem anderen Grund gekommen.

Shieh ist Botschafter von Taiwan in Deutschland. Nur darf er sich so genau genommen nicht nennen. Weil die Bundesrepublik keine offiziellen diplomatischen Beziehungen zu Taiwan pflegt. Der Handel zwischen den zwei Ländern hingegen blüht. Auch im Porzellangeschäft.

„Taiwan ist einer der größten Kunden von Meissen Porzellan“, sagt Shieh. Die gekreuzten Schwerter kennen viele seiner Landsleute. Meissen, das sei eine Marke, die man in Taiwan mit Deutschland verbindet, wie Siemens, Bosch und BMW. Schon vor 40 Jahren habe er das erste Mal von dem Porzellan gehört, sagt Shieh. Ein Besuch in der Manufaktur habe er sich für einen Deutschlandaufenthalt bereits seit Langem vorgenommen. Am Dienstag hat es geklappt. Eineinhalb Stunden lässt sich der taiwanesische Repräsentant herum führen. Durch Formenarchiv und Offenhalle geht die Tour. Am meisten begeistert Shieh aber das Fingerspitzengefühl der Porzellanmaler. „Es ist ein Wunder, wie durch die menschliche Hand so feine Sachen entstehen.“ Die Künstler seien wahre Meister.

Mit seinem Besuch will der Repräsentant die Beziehungen intensivieren, sagt er. Taiwan müsse darauf achten, in der Weltgemeinschaft nicht isoliert zu werden – kulturell wie wirtschaftlich. Das hängt mit der besonderen politischen Lage des Landes zusammen. Die Volksrepublik China betrachtet die Insel, die etwa so groß ist wie Baden-Württemberg, als abtrünnige Provinz. „Wir stehen dauernd unter der Bedrohung Chinas“, sagt der Botschafter und spricht von einem „Säbelrasseln“.

Von der chinesischen Ostküste sind permanent über 1 000 Raketen auf Taiwan gerichtet, erklärt er. Bis 1987 herrschte in Taiwan Kriegsrecht. Heute sei Taiwan ein vorbildliches Beispiel für Demokratie im asiatischen Raum, sagt Shieh. Mit Deutschland teile man universelle Werte, wie die Menschenrechte und die Rechtsordnung. Eine Wiedervereinigung mit China, so wie zwischen Bundesrepublik und DDR, käme von der taiwanesischen Seite nur unter der Wahrung von Recht und Freiheit infrage. „Die Betonköpfe in China verstehen das oft nicht“, so der Repräsentant.

Taiwan sei der fünftgrößte Handelspartner Deutschlands in Asien, nach China, Japan, Korea und Indien. Dem Diplomaten ist aber nicht nur der wirtschaftliche Austausch wichtig, sondern auch der kulturelle. In der Porzellanmanufaktur freut er sich deshalb, als er asiatische Motive entdeckt. Die Beziehungen sollen in Zukunft noch ausgebaut werden.

Nach seinem Besuch in der Manufaktur traf sich Shieh noch mit Abgeordneten des sächsischen Landtages. Unter ihnen auch die Meißnerin Daniela Kuge (CDU). Sie hatte den Botschafter bei einer Dienstreise in Taiwan kennengerlernt und den Kontakt zur Manufaktur hergestellt.

