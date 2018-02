Bessere Qualifikation für Seiteneinsteiger

Dresden. Die Ausbildung der Seiteneinsteiger an Sachsens Schulen soll verbessert werden. Der Landtag fordert die Regierung in einem Antrag auf Initiative der Grünen dazu auf, genügend Plätze für die berufsbegleitende Weiterbildung an den Hochschulen und im Vorbereitungsdienst zur Verfügung zu stellen. Außerdem sollen die Seiteneinsteiger einen größeren Umfang ihrer Qualifikationszeiten als bezahlte Arbeitszeit anerkannt bekommen. Ab Mai 2018 werden Seiteneinsteiger schon drei Monate vor Schulbeginn eingestellt, um ihre Einstiegsqualifikation zu absolvieren.

Seit dem Schuljahr 2015/16 wurden insgesamt mehr als 2 000 Seiteneinsteiger eingestellt – die meisten an Grund- und Oberschulen. Zu Beginn des aktuellen Schuljahres hatten erstmals mehr als die Hälfte der neu eingestellten Lehrer kein grundständiges Lehramtsstudium. Um den Bedarf besser abschätzen zu können, soll das Kultusministerium bis Ende Oktober eine Prognose für Seiteneinsteiger bis zum Jahr 2025 vorlegen. (SZ/sca)

