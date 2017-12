Bessere Luft in Leipzig Nach jahrelangen Messungen steht fest: Die Umweltzone wirkt. Doch jetzt kommen Schadstoffe aus neuen Quellen.

Leipzigs Stadtzentrum ist bei weitem nicht autofrei, aber die schlimmsten Stinker wurden verbannt. © Sebastian Willnow

Leipzig. Als einzige Stadt in Sachsen rief Leipzig im März 2011 eine Umweltzone zur Luftreinhaltung aus. Der Protest war damals heftig, weil seither nur noch Autos mit grüner Plakette in weite Teile des Stadtgebiets fahren dürfen. Mittlerweile ist allerdings klar, dass die Bemühungen nicht ganz umsonst waren.

Eine am Donnerstag vorgestellte Untersuchung des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) und des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung (Tropos) zeigt: Die Belastung der Luft mit giftigen Rußpartikeln und krebserregendem Ultrafeinstaub besonders aus Dieselfahrzeugen wurde um bis zu 60 Prozent reduziert. Verstöße gegen EU-Regelungen gab es seit 2015 nicht mehr.

„Bis 2016 verbesserte sich die Luftqualität in Sachsen deutlich“, sagt der Luftexperte des Landesamtes, Gunter Löschau. Die Kehrseite der Untersuchung zeigt allerdings auch, dass die Belastung mit Stickoxid-Gasen durch Dieselautos trotz der Umweltzone und weiterer Euro-Normen unverändert hoch geblieben ist. „Die Abgasnormen waren ohne Wirkung in der Stadt“, so Löschau. Die Werte seien zu hoch. Die Anstrengungen zur Luftreinhaltung dürften daher nicht nachlassen.

Weniger Ruß und Feinstaub

Die Wissenschaftler hatten die Umweltzone seit ihrer Einführung mit mehreren Messstationen in einem Sonderprogramm begleitet und über sieben Jahre wissenschaftlich untersucht. Das weltweit Einzigartige an der Studie sei, dass auch Ruß und ultrafeine Partikel gesondert gemessen wurden. Diese Messungen seien besonders aufschlussreich, aber gesetzlich nicht vorgeschrieben, betonte Alfred Wiedensohler vom Tropos-Institut.

Außerdem wurde die Minderung der Motoremissionen an der Straße mit Werten im Umland verglichen. So konnte der größte Rückgang für Ruß und Ultrafeinstaub in Leipzig-Mitte aufgespürt werden – direkt am Innenstadtring gegenüber dem Hauptbahnhof. Die Masse der krebserregenden Rußpartikel sank dort um 60 Prozent und die Zahl der ultrafeinen Partikel um etwa 70 Prozent. „Damit hat sich besonders der im Feinstaubmix enthaltene gesundheitsgefährdende Anteil der Partikel deutlich reduziert“, betonte Wiedensohler.

Drei Viertel des Feinstaubs haben eher natürliche Ursprünge, sie stammen etwa aus Wäldern, von Feldern und Meeren. Weitere 17 Prozent entstehen durch Abrieb von Reifen und Asphalt, die auch Elektroautos erzeugen. Sie gelten aber als wenig riskant. Den gesundheitsgefährdenden, hochtoxischen Anteil des Feinstaubs aus Verbrennungsmotoren machen nur etwa sieben Prozent aus – und dieser sei um mehr als die Hälfte verringert worden. Damit sei das Gesundheitsrisiko der Bevölkerung deutlich reduziert worden, so die Experten. „Die Stadt Leipzig hat alles richtig gemacht“, meint Luftexperte Löschau. „Den Stillstand bei den Stickoxiden müssen andere vertreten.“

Leipzigs Umwelt-Bürgermeister Heiko Rosenthal (Die Linke) wertete die konsequente Einführung der Umweltzone als Erfolg. Die Begrenzung auf die grüne Plakette habe die Modernisierung der Fahrzeugflotten deutlich beschleunigt. So wurden in Leipzig mit knapp 5 500 Autos dreimal so viel Partikelfilter-Nachrüstungen vom Bund gefördert wie in Dresden mit 1 710 Fahrzeugen. Die Fahrverbote seien zunächst durch etliche Ausnahmeregelungen abgefedert worden, betonte Rosenthal. 2011 gab es fast 7 000 Ausnahmegenehmigungen. Mittlerweile sind es nur noch 21 – in der Regel soziale Härtefälle. Ein wachsender Teil der Feinstaubbelastung stammt mittlerweile auch aus Kaminen und Öfen, die eher aus romantischen und dekorativen Gründen wieder in Wohnungen eingebaut werden. „Die Emissionen sind auch hausgemacht. Besonders, weil alles Mögliche verbrannt wird und nicht nur reines Buchenholz“, sagt Wiedensohler. Die Verbesserungen durch die Umweltzone würden dadurch „ein Stück weit konterkariert“. Gerade an Freitag- und Samstagabenden, wenn Grills oder Kamine angezündet werden, steige die Emissionsbelastung, sagt Luftexperte Löschau.

Deutschlandweit gibt es mittlerweile 55 Umweltzonen, in denen nur Fahrzeuge mit grüner Plakette zulässig sind. Im Osten Deutschlands sind weitere Umweltzonen nur in Berlin, Erfurt, Halle und Magdeburg zu finden.

