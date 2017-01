Berlin, Berlin, wir wollen nach Berlin 33 Abgeordnete vertreten Sachsen im Bundestag. Womöglich sind es ab Herbst noch mehr. Mit der Nominierung der ersten Kandidaten hat der Wahlkampf schon begonnen.

Der Plenarsaal des Deutschen Bundestages. © dpa

Vielleicht werden es ja ein paar mehr. Derzeit stammen 33 der 630 Bundestagsabgeordneten aus Sachsen. Doch sollte die von Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) angeregte Reform des Wahlrechts nicht gelingen, dürfte das künftige Parlament ab Herbst noch größer werden. Das liegt an Überhangmandaten, die eine Partei – 2013 gelang es der CDU – bekommt, wenn sie mehr Direkt- als Listenmandate erhält. Damit das Ergebnis nicht verwässert, gibt es seit der Wahl vor vier Jahren Ausgleichsmandate. Vereinfacht gesagt: Gewinnt die CDU viele Direktmandate und schwächelt bei Zweitstimmen, erhält sie Überhangmandate, die bei anderen Parteien ausgeglichen werden. Ziehen Mitte September noch AfD und FDP in den Bundestag ein, vergrößert sich das Parlament deutlich – wahrscheinlich auch mit Auswirkungen auf Sachsen. Die Parteien arbeiten an der Kandidatenaufstellung.

Die CDU strebt den Sieg in allen Wahlkreisen an

Vor vier Jahren haben sich in allen 16 Wahlkreisen Sachsens die CDU-Kandidaten durchgesetzt. Das heißt: Wer für die Union in den Bundestag will, hat als Direktkandidat die besten Chancen. Die meisten Bewerber sind intern bereits nominiert. Für Dresden sind es die Abgeordneten Arnold Vaatz und Andreas Lämmel. In Bautzen kandidiert Handwerkstagspräsident Roland Ermer, die jetzige Abgeordnete Maria Michalk tritt nicht mehr an. Einen Wechsel gibt es auch im Erzgebirgskreis. Der Parlamentarier Günter Baumann verzichtet auf eine weitere Kandidatur. Der konservative Landtagsabgeordnete Alexander Krauß geht für die CDU ins Rennen.

Die AfD spekuliert ebenfalls auf Erfolge in den Wahlkreisen

Auch ihre politischen Gegner rechnen damit, dass die AfD in den Bundestag einzieht. Für Sachsen ist die spannende Frage: Gewinnt die Partei in dem Land, in dem sie es erstmals in ein Parlament schaffte, auch ein oder mehrere Direktmandate? Frauke Petry versucht es in der Sächsischen Schweiz. Dort fordert die Parteichefin den langjährigen CDU-Abgeordneten Klaus Brähmig heraus. Petry steht voraussichtlich auch an der Spitze der Landesliste, über die die AfD Ende Januar abstimmen will. Ihr Wechsel nach Berlin gilt damit als sicher. Im Kreis Meißen tritt der Landespolitiker Carsten Hütter gegen einen überregional prominenten CDU-Mann an: Innenminister Thomas de Maizière. Offen ist, wer nach Petrys Wechsel die Landtagsfraktion führt. Gute Chancen dürfte ihr politischer Vertrauter, der parlamentarische Geschäftsführer Uwe Wurlitzer, haben.

Die Linke will Katja Kipping auf Platz eins setzen

Dass die Bundeschefin Katja Kipping den prominenten Platz erhält, steht außer Frage. Doch ab Platz zwei dürfte es spannend werden, wenn die Linke Ende April in Glauchau ihre Landesliste bestimmt. Acht Sachsen zählen derzeit zur Bundestagsfraktion, darunter sind langjährige Politikprofis wie André Hahn, Caren Lay und Sabine Zimmermann. Die Partei liegt in Umfragen bei Werten zwischen neun und elf Prozent – und würde damit ihr Ergebnis von 2013 leicht verbessern. Kommen noch Ausgleichsmandate hinzu, könnte der sächsische Landesverband womöglich sogar mehr Abgeordnete als derzeit stellen.

Bei der SPD tritt der frühere Vizeministerpräsident an

Sechs Abgeordnete vertreten die sächsische SPD in Berlin, fünf wollen wieder antreten. Dazu zählen der frühere Vizeministerpräsident Thomas Jurk aus der Lausitz und die Generalsekretärin der Landespartei, die Leipzigerin Daniela Kolbe. Auch Susann Rüthrich versucht es in Meißen erneut. Für alle gilt: Der Weg führt wohl über die Landesliste, die Mitte März aufgestellt wird. Übrigens: Ein Abgeordneter ist der sächsischen SPD abhandengekommen. Der frühere Leipziger OB Wolfgang Tiefensee wechselte von Berlin nach Erfurt – dort ist er Wirtschaftsminister. Für ihn rückte der Chemnitzer Detlef Müller nach.

Sächsisches Grünen-Duo versucht es erneut

Die Grünen agieren basisdemokratisch. Anders als etwa bei der CDU macht der Landesvorstand keine Personalvorschläge für die Landesliste. Voten für die Aufstellung Anfang April geben die Kreisverbände ab. Derzeit sind zwei sächsische Grüne im Bundestag vertreten. Der Dresdner Stephan Kühn hat sich mit seinem Engagement für den Bahnverkehr einen Namen gemacht. Die Leipzigerin Monika Lazar ist Fraktionssprecherin für Strategien gegen Rechtsextremismus und hat sich gegen Legida positioniert. Die beiden Politiker wollen erneut antreten.

