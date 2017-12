Kolumne: Sächsisch betrachtet Berlin beklaut Sachsens Landtag Unsere Abgeordneten denken nicht immer nur an andere – das macht der Bundestag jetzt nach.

SZ-Redakteur Gunnar Saft © Robert Michael

WEIL es in Berlin immer noch keine neue Regierung gibt, vertreiben sich die Bundestagsabgeordneten die freie Zeit halt auf ihre Weise: So beschlossen sie diese Woche ein kleines Gesetz, mit dem ihre Diäten auch künftig Jahr für Jahr an einem bestimmten Stichtag automatisch in die Höhe schnellen – keine langen Debatten, keine öffentliche Rechenschaftspflicht. Das alles kommt Ihnen bekannt vor? Stimmt! Erfunden haben das die sächsischen Landtagsabgeordneten schon vor vielen Jahren. Nur das es im Freistaat jeweils am 1. August Geld regnet, während die Kollegen im Bundestag schon am 1. Juli den Schutzschirm aufspannen müssen. Glück haben dabei eigentlich immer nur die Steuerzahler: Die bekommen nämlich von dem regelmäßigen Unwetter nie etwas ab, sondern stehen an allen beiden Tagen schön im Trockenen.

DOCH unsere Landtagsabgeordneten sollten höllisch aufpassen, dass man in Berlin künftig nicht gleich alle ihrer Ideen klaut. Auf das Allerbeste müssen die in der Bundeshauptstadt schon von ganz allein kommen und sollten nicht nur einfach abgucken, wie man das in Dresden längst viel besser macht. Die Parlamentarier im Freistaat haben nämlich bereits dafür gesorgt, dass ihnen nach den vielen finanziellen Regentagen wenigstens die Sonne etwas früher ins Gesicht scheint. Nötig war dafür ebenfalls nur ein kleines Gesetz, welches besagt, dass sie schon mit 63 Jahren ihre volle Rente erhalten – komplett mit ohne Abstriche. Und nicht nur das: Die Ruhebezüge unserer frühen Polit-Rentner werden natürlich immer mit nach oben angepasst, wenn es an einem 1. August im Landtag mal wieder kräftig von oben herab geprasselt hat. Ein wirklich schönes Beispiel für gelebte Generationen-Solidarität. Sächsische Politik vergisst auch ihre Alten nicht.

