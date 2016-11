Bergparaden und Adventskonzerten

Teilnehmer der Großen Bergparade läuten in Chemnitz (Sachsen) die Weihnachtszeit im Erzgebirge ein. (Archivfoto) © dpa

Mit der größten Bergparade der Saison wird an diesem Wochenende die Weihnachtszeit im Erzgebirge eingeläutet. Rund 1 100 sächsische Bergleute ziehen am Samstag in ihren historischen Uniformen bei der Großen Bergparade durch Chemnitz. „Das gehört zum Erzgebirge und zur Vorweihnachtszeit einfach dazu“, sagte der Geschäftsführer des Sächsischen Landesverbandes der Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine, Franz-Peter Kolmschlag.

Der Umzug am Samstag vor dem ersten Advent in Chemnitz ist traditionell der Saisonauftakt. In diesem Jahr beteiligen sich 31 Vereine, Höhepunkt des mehr als einstündigen Spektakels sind das Abschlusszeremoniell sowie das Abschlusskonzert der Bergkapellen.

Im Advent stehen 35 Veranstaltungen auf dem Programm, dazu gehören die Bergparaden in Aue, Stollberg oder Schneeberg, aber auch Adventskonzerte, Lichterfahrten oder Hutzenabende - eintraditionelles gemütliches Beisammensein. Die traditionell größte Bergparade wird am 18. Dezember in Annaberg-Buchholz veranstaltet. An die Bergbautradition erinnern auch die Mettenschichten, die heute noch etwa im Frohnauer Hammer oder in Ehrenfriedersdorf gefeiert werden. Die Mettenschicht war einst für Bergleute die letzte Schicht vor Weihnachten.

Im Landesverband der Bergmann-, Hütten- und Knappenvereine sind 35 Vereine mit rund 3500 Mitgliedern organisiert. Nachwuchsprobleme gibt es bisher noch nicht, berichtet Franz-Peter Kolmschlag. „Dennoch wollen uns in den nächsten Monaten stärker darauf konzentrieren, bei den Jungen und Mädchen Interesse zu wecken, die Vereine offener und moderner zu gestalten“, so der Geschäftsführer. Kolmschlag ist überzeugt, dass die Bergbautradition im Erzgebirge bestehen bleibt - wenn auch die Vereine in Zukunft wohl weniger Mitglieder haben werden. „Das Durchschnittsalter ist recht hoch.“

Nach Angaben des Tourismusverbandes Erzgebirge ist der Weihnachtsmonat der wichtigste Monat für die Tourismusbranche in der Region. Besucher kommen aus ganz Deutschland, um Paraden und andere Veranstaltungen zu erleben. „Schöne Weihnachtsmärkte gibt es überall, aber eine so lebendige Bergbautradition nur bei uns“, sagte Verbandssprecherin Doreen Burgold. Im Dezember des Vorjahres kamen rund 95 000 Gäste in das Erzgebirge, rund 266 000 Übernachtungen wurden registriert. Hinzu kämen zahlreiche Tagesausflügler, so Burgold. Mit ähnlichen Zahlen rechnet der Tourismusverband auch in diesem Jahr. „Vor allem die Adventswochenenden sind schon sehr gut gebucht.“ (dpa)

zur Startseite