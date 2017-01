Beim Wolfsabschuss drängt die Zeit Die Genehmigung gilt nur vier Wochen, und bald beginnt die Paarungszeit. 28 200 Wolfsfans wollen Pumpak retten.

Ein Wolfsrüde nähert sich in der Lausitz immer wieder menschlichen Ansiedlungen. Jetzt soll er abgeschossen werden. © dpa

Die Zeit für den Abschuss von Wolf Pumpak im Landkreis Görlitz wird knapp. Die Genehmigung dafür wurde für vier Wochen erteilt, bestätigte das Sächsische Umweltministerium. Zwei davon sind fast um. Allerdings kann das Landratsamt Görlitz die Erlaubnis auch verlängern.

Das Amt hatte am 19. Januar darüber informiert, dass ein knapp zwei Jahre alter Wolfsrüde erschossen werden darf. Denn er hatte immer wieder im Siedlungsgebiet nach Futter gesucht. Das vor einem Jahr gegründete Wolfsinformationszentrum in Görlitz, das Behörden in solchen Fällen im Bundesauftrag beraten kann, wurde vor der Entscheidung nicht hinzugezogen.

Betroffen von den Naschattacken des jungen Wolfes ist die Region Quolsdorf/Teicha bei Rietschen. Wissenschaftler, die zu den Wölfen in Sachsen forschen, wissen, dass der Rüde aus Polen vom Ruszów-Rudel stammt und als Welpe gefüttert wurde. Er hat eine Vorliebe für Backwaren und Früchte, heißt es beim Naturschutzbund Nabu. Auf der Internetseite des Umweltschutzverbandes ist auch das vermutlich aktuelle Zeugnis von Pumpak („der Fette“ oder „Schmerbauch“) zu sehen, wie der Wolf genannt wird.

Am 27. Januar hatte eine Quolsdorferin Kuchen zum Abkühlen vor die Tür gestellt. Kurz darauf habe sie ein Tier im Garten vorbeihuschen sehen. Sie habe die Tür geöffnet und stand vor einem Wolf. Der habe sich aber sofort erschrocken zurückgezogen. Die Quolsdorferin habe ihn dann mit ihrem Handy beim Rückzug gefilmt. Das Video läuft nun auf der Nabu-Webseite. Nabu-Wolfsexperte Markus Bathen hat das Tier als Pumpak identifiziert. Kotfunde, die er ausgewertet habe, würden zeigen, dass der Rüde auch Wild jagt. Andernfalls würde er die eisigen Temperaturen, die derzeit herrschen, nicht überstehen. Die Quolsdorferin, die den Wolf gefilmt hat, fordert nach Angaben des Nabu keinen Abschuss. Sie habe sich gefreut, einen Wolf zu sehen.

Der Beschluss des Landratsamtes aber bleibt bestehen. Wer konkret mit dem Abschuss beauftragt ist, gibt die Behörde nicht bekannt. Das habe auch Sinn, sagt Jäger Gerd Eberle aus Lodenau. Bei ihm hatte sich der Wolf im Juni 2016 eine Wildschweinschwarte geholt. Eberle hat Pumpak schon sehr lange nicht mehr gesehen, sagt er gegenüber der SZ. „Ich würde ihn aber auch nicht schießen.“ Damit würde man sich nur Ärger einhandeln. Wer auch immer den Abschuss übernimmt, müsse absolut anonym bleiben.

Gerd Eberle hält es für schwierig, den richtigen Wolf überhaupt zu finden. Lediglich, wenn er direkt in einer Siedlung gesichtet werde, sei die Lage eindeutig. „In freier Wildbahn ist es völlig unmöglich, ihn von anderen zu unterscheiden“, schätzt der Jäger mit 45-jähriger Erfahrung. Laut Managementplan für Wölfe in Sachsen wird jemand mit dem Abschuss beauftragt. Es kann sich also nicht die gesamte Jägerschaft dazu aufmachen. Der Jagdpächter muss informiert werden und kann einbezogen werden, wenn er möchte. Auf jeden Fall muss er den Abschuss in seinem Revier dulden.

Beim Kontaktbüro Wölfe in Sachsen in Rietschen gibt es keine neuen Erkenntnisse zu Pumpak. Jetzt geht die Paarungszeit der Wölfe langsam los. Da der Rüde bislang allein lebt, könnte er auch auf der Suche nach einem Revier und einer Partnerin abwandern, bestätigen die Mitarbeiter auf SZ-Nachfrage. Die Hauptphase der Paarung liege im Februar und März.

Wolfsfreunde kämpfen unterdessen weiter für das Überleben des Raubtiers. Die Online-Petition „Wolf Pumpak muss weiterleben“ hatte am Montag über 28 200 Unterstützer. Sind 35 000 Unterschriften erreicht, soll die Petition an Sachsens Umweltminister Thomas Schmidt übergeben werden. Vereinzelt gibt es zudem Stimmen, die darauf verweisen, dass der Wolf aus Polen stammt, und fragen, ob er überhaupt in Deutschland geschossen werden darf. Das Umweltministerium verweist aber darauf, dass Wölfe wie andere Wildtiere keine Staatsbürgerschaft und damit keinen konsularischen Schutz eines Landes besitzen. Für sie gelte das Recht des Territoriums, in dem sie sich aufhalten. Ein Ministeriumssprecher verweist aber darauf, dass die Abschussgenehmigung nur auf deutschem Gebiet gültig sei. Es habe von polnischer Seite indes noch keine Kritik an der Entscheidung gegeben.



