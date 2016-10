Bei Unfall schwer verletzt

Fußgänger auf der Autobahn Bautzen. Am Sonntagabend gingen gleich mehrere Notrufe bei der Polizei ein. Autofahrer meldeten einen Fußgänger auf der A 4 zwischen den Anschlussstellen Bautzen-West und Bautzen-Ost. Eine Streife des Autobahnpolizeireviers Bautzen stellte den 53-Jährigen und brachte ihn zur Dienststelle. Hier wurde der psychisch auffällige Mann in die Obhut von Verwandten übergeben.

Metalldiebe erwischt Bautzen. Ein Zeuge hat am späten Sonntagabend zwei mutmaßliche Buntmetalldiebe in Bautzen gestellt. Er ertappte die beiden 26 und 35 Jahre alten Deutschen, als diese in ein Firmengelände am Kupferhammer eindringen wollten, auf dem Buntmetall gelagert wird. Die Polizei leitete ein entsprechendes Strafverfahren gegen die Einbrecher ein.

Flasche geworfen Bautzen. Ein 38-Jähriger hantierte am Sonnabendnachmittag in einem Einkaufsmarkt am Bautzener Gesundbrunnenring auffällig mit einer Schnapsflasche herum. Einem Zeugen kam das verdächtig vor. Ein hinzugerufener Mitarbeiter des Marktes konfrontierte den Marokkaner mit diesem Verdacht. Der reagierte daraufhin gereizt. Er warf die Flasche über ein Regal und zog sich die Hosen herunter. Die Glasflasche verfehlte einen anderen Kunden offenbar nur knapp. Polizisten brachten Marokkaner zu seiner Unterkunft und leiteten ein Strafverfahren ein.

VW gestohlen Bautzen. In der Nacht zu Sonntag haben Diebe in Bautzen einen VW Golf gestohlen. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen BZ-HV 250 parkte an der Käthe-Kollwitz-Straße. Im Wagen befanden sich ein Laptop, ein I-Pad, eine Festplatte und ein Monitor im Wert von etwa 3 000 Euro. Den Wert des Wagens schätzte der Eigentümer auf etwa 3 200 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Fahrzeug wird gefahndet.

In Vereinsheim eingebrochen Kamenz. Diebe sind in der Nacht zum Sonntag in ein Vereinsgebäude an der Kamenzer Humboldstraße eingedrungen. Die Täter durchwühlten die Räume und entwendeten einen Tonverstärker, ein Mikrofon und zwei Musikboxen. Polizisten konnten alle Gegenstände im Tatort-Bereich wiederfinden. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro.

Außenspiegel beschädigt Königswartha. In der Nacht zu Sonntag beschädigten Unbekannte im Königswarthaer Ortsteil Neudorf die Außenspiegel eines VW. Das Fahrzeug stand an der Neudorfer Straße. Den Sachschaden bezifferte die Eigentümerin auf etwa 150 Euro.