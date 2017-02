Behörden-Pingpong um Betonplanken Erst am Dienstag war wieder ein Fahrzeug in einen Glaubitzer Vorgarten gekracht. Ein paar Hundert Meter weiter hat ein Hausbesitzer nun vorgesorgt.

Betonleitplanken wie vor der Alten Post an der B 98 in Glaubitz sollen Fußgänger vor Unfällen und die Häuser vor dem Schmutz der Straße schützen. Sie wurden in Eigeninitiative aufgestellt. © Sebastian Schultz

Nach dem Schrecken kommt die Wut. Denn an der Unfallkurve der B 98 wird sich wohl nichts ändern, weil sich die Behörden gegenseitig den Schwarzen Peter zuschieben. Vor allem Familie Richter ist sauer.

Dreimal schon war in den vergangenen Monaten ein Fahrzeug in ihren Vorgarten an der B 98 gekracht. Zuletzt am Dienstagmorgen. Gegen 9 Uhr war der 54-jährige Fahrer mit seinem roten Holztransporter Richtung Zeithain unterwegs, als er in der Linkskurve nach Polizeiangaben ins Schlittern geriet und von der winterglatten Fahrbahn abkam. Er reißt dabei einen Teil des Zaunes der Richters genauso mit sich, wie das Tor und den Briefkasten. Die Polizei schätzt den Schaden auf 10 000 Euro. Für die Richters ist der neuerliche Unfall ein Schock, hatten sie doch erst kurz vor Weihnachten das Tor nach dem letzten Unfall erneuert und einen neuen Zaun aufgebaut. Doch im Prinzip sei der nächste Unfall nur eine Frage der Zeit gewesen. Denn die Kurve ist selbst bei den erlaubten 70 Stundenkilometern gefährlich, sagen sie – und die meisten sind hier sogar noch schneller unterwegs.

Die Behörden allerdings sehen scheinbar keinen Handlungsbedarf. „Diese Stelle ist nicht als Unfallschwerpunkt registriert“, sagt die Sprecherin des Landkreises Meißen, Kerstin Thöns. Deshalb sind an der Kurve keine Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit geplant, und deshalb lehnte der Kreis bisher auch die Anträge der Gemeindeverwaltung Glaubitz ab, das Ortsschild zu verlegen und damit die zulässige Geschwindigkeit auf 50 Kilometer pro Stunde zu reduzieren. Gegen sogenannte Betonleitplanken, wie sie sich die Anwohner als kurzfristigen Schutz vorstellen könnten, hätte man aber wohl keine Einwände. „Bauelemente wie Betonplatten sind nicht anzeigepflichtig“, so Kerstin Thöns.

Allerdings sei dafür der sogenannte Baulastträger der Straße, in diesem Fall also das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) zuständig. Dort aber ist man anderer Ansicht. „Zuständig für die Beurteilung der Verkehrssicherheit und die Feststellung von Unfallhäufungsstellen ist die Unfallkommission des Landkreises unter Führung der dortigen Verkehrsbehörde. Ihre Aufgabe ist es auch, angemessene und wirksame Maßnahmen zur Abhilfe zu finden und im Bedarfsfall verkehrsrechtlich anzuordnen“, erklärt nämlich Lasuv-Sprecherin Isabel Siebert.

Die Anwohner indes fühlen sich alleingelassen. Beim Schneeschippen, Spazierengehen und Spielen der Kinder im Vorgarten haben sie ein mulmiges Gefühl. Etwas neidisch schauen sie deshalb auf die andere Seite des Dorfes. Dort hat die Altmann-Gruppe aus Riesa die Alte Post zu einem barrierefreien Mehrfamilienhaus um- und ausgebaut. Und zum Schutz Betonplatten aufgestellt. „In Eigeninitiative“, so Roland Altmann gegenüber der SZ.

Mit den Leitplanken will er das Haus vor dem Schmutz der Straße und gleichzeitig die Fußgänger schützen. Denn die Immobilie steht direkt an einem Nadelöhr der B 98 – dort kann es schon mal dazu kommen, dass sich entgegenkommende Lkws berühren. Deshalb habe die Altmann-Gruppe die Leitplanken selbst finanziert. Roland Altmann: „Das war nicht billig. Aber das Haus soll ja lange schön bleiben.“

