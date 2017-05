Befangenheitsantrag im Freitaler Terror-Prozess

Im Prozess gegen die mutmaßlich rechtsterroristische „Gruppe Freital“ am Oberlandesgericht Dresden wurde am Mittwoch erneut ein Befangenheitsantrag gestellt. Ein Verteidiger hält den Senat für „voreingenommen“, seine Mandantin werde vorverurteilt. Der Vorsitzende Richter Thomas Fresemann hatte in Bezug auf einen Sprengstoffanschlag auf ein alternatives Wohnprojekt von möglichem versuchten Mord gesprochen. Die Bundesanwaltschaft klagt bei dieser Tat Körperverletzung und Landfriedensbruch an. Sie wirft den sieben Männern und einer Frau aus Freital und Dresden außerdem die Bildung einer terroristischen Vereinigung vor. (SZ)

