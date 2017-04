Bautzen stellt sich gegen Nazis Die Stadt wehrt sich gegen die NPD-Demo am 1. Mai – mit einer Menschenkette und einer besonderen Spendenaktion.

Aufstehen gegen Nazis – bereits in der Vergangenheit haben Bautzener immer wieder gegen rechtsextreme Aufzüge in ihrer Stadt mobil gemacht. Am bevorstehenden Maifeiertag will die NPD abermals durch die Stadt marschieren. Dagegen wollen engagierte Bürger mit einer Menschenkette ein Zeichen setzen. © Archivfoto: Uwe Soeder

Bunte Schirme, Seifenblasen. Die Initiatoren der Menschenkette am 1. Mai in Bautzen zeigen sich bestens gerüstet. Gemeinsam mit vielen Bautzenern wollen sie ein Zeichen gegen den am gleichen Tag geplanten Aufmarsch der NPD setzen. Und mehr als das. Um den Rechtsextremen etwas entgegenzusetzen, rufen Bautzener erstmals zu einer ausgefallenen Spendenaktion auf. Für jeden Nazi und Sympathisanten, der sich bei der NPD einreiht, wollen sie Geld für engagierte Einrichtungen und Projekte sammeln. Derweil bereitet sich die Polizei auf einen Großeinsatz vor.

Mit bis zu 200 Teilnehmern rechnen die Anmelder der NPD-Demo. Die hat ihre Anhänger für 12 Uhr zu einer fremdenfeindlichen Kundgebung am Holzmarkt aufgerufen. Im Anschluss ist eine Demonstration vom Holzmarkt in Richtung Gesundbrunnen und wieder zurück zum Ausgangspunkt geplant. Ein Ansinnen, das vielfach auf heftige Kritik stößt – und das auch, weil am Maifeiertag der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) ab 9 Uhr zum traditionellen Familienfest auf den Kornmarkt einlädt. Ein breites Bündnis aus Parteien, Verbänden und Bautzenern will jetzt am Montag klare Kante gegen rechts zeigen.

Bereits vor knapp zwei Wochen war in Reaktion auf die Ankündigung der NPD zu einer Menschenkette aufgerufen worden. Zu den Unterzeichnern zählen unter anderem Bautzens Oberbürgermeister Alexander Ahrens (SPD), Landrat Michael Harig (CDU) sowie Vertreter der Kirche. Ausgehend vom Familienfest des DGB sollen ab 11.30 Uhr die Teilnehmer vom Kornmarkt über die Steinstraße bis hinunter zum Holzmarkt eine lange Kette bilden.

OB Ahrens will sich einreihen

„Wir hoffen, dass sich genug Leute einreihen, damit die Kette bis zum Holzmarkt reicht“, erklärt Annalena Schmidt, die den Aufruf mit verfasst hatte. Sie selbst will Seifenblasensets an die Teilnehmer verteilen, die Landtagsabgeordnete Caren Lay (Die Linke) hat bereits Dutzende bunte Schirme geordert, die sie verteilen möchte. „Wir rufen die Menschen auf, selber bunte Dinge mitzubringen, um sie gegen die Nazis hochzuhalten“, sagt Annalena Schmidt.

Auch OB Alexander Ahrens will sich am Montag einreihen. Er fordert ausdrücklich zur Teilnahme auf und räumt mit einer Aussage auf, mit der im September nach Kornmarktkrawallen zitiert worden war. „Ich habe damals nicht gesagt, dass Menschenketten nichts bringen. Ich habe gesagt, dass sie nicht ausreichen“, so der Rathauschef. Zugleich begrüßt er auch die für diesen Montag geplante Spendenaktion, an der er sich ebenfalls mit beteiligen möchte.

Die Aktion gibt es bereits in Dresden und richtete sich dort vor allem gegen Pegida. Nun soll diese Form des Protests auch in Bautzen genutzt werden. Die Idee ist denkbar einfach: Für jeden Teilnehmer der rechtsextremen Kundgebung wird ein gewisser Betrag an Initiativen gespendet, die sich für Geflüchtete oder gegen Fremdenfeindlichkeit engagieren. Jeder kann selbst entscheiden, wie viel er pro Kopf für gemeinnützige Zwecke überweisen möchte.

Zusagen für Einzelspenden

Bis zum Freitagnachmittag hatten sich bereits fast 30 Unterstützer für die Aktion gefunden. Zumeist liegen die Prokopf-Beträge im Bereich zwischen einigen wenigen Cent und einem halben Euro. Zu den Spendern gehören etliche Privatpersonen. Aber auch Politiker wie der Arnsdorfer Kreisrat Sven Scheidemantel (SPD) oder der Kreischef der Grünen, Jens Bitzka, werden sich beteiligen. OB Alexander Ahrens hatte unlängst angekündigt, für jeden Teilnehmer einen Euro spenden zu wollen.

Das klingt wenig, summiert sich aber, je mehr mitmachen. Nach Angaben der Initiatoren sind bereits je Kopf 5,30 Euro zusammengekommen. Außerdem gebe es Zusagen für Einzelspenden. Bei 200 Nazis könnten so bereits über 1 000 Euro an Anliegen weitergereicht werden, gegen welche die Rechten eigentlich demonstrieren.

Die Polizei will mit einem Großaufgebot dafür sorgen, dass es am Montag friedlich bleibt. „Wir werden von der Bereitschaftspolizei Sachsen und anderen Dienststellen unterstützt“, so Polizeisprecher Thomas Knaup. Wegen der Versammlungen empfiehlt die Polizei Autofahrern, die Innenstadt weiträumig zu umfahren.

