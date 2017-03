Baustart für Treppe im Bismarckturm Am Sonnabend treffen sich Spender und Organisatoren im Spitzhaus. In den nächsten Tagen soll richtig losgelegt werden.

Ein imposantes Bauwerk: der Bismarckturm in Radebeul. © Norbert Millauer

Die Stadt hat den Auftrag zum Einbau der Treppe in den Radebeuler Bismarckturm ausgeschrieben. Bis Ende der Woche ist die Gebotsliste offen. Danach soll schnell entschieden werden, wer das wesentliche Teil zum künftigen Besteigen des Turmes installieren wird.

Angeschoben und betreut hat die Aktion Bismarckturm der Radebeuler Verein für Denkmalpflege und neues Bauen. Die gewaltige Summe von 240 000 Euro haben die Vereinsmitglieder um den Vorsitzenden Jens Baumann mit Spendern zusammengetragen. Auch Stufen wurden dafür symbolisch verkauft.

2015 gab es den Spatenstich für den neuen Ausbau des Turmes. 2016 kam von der Stadt die Baugenehmigung. Die Stadt wird es auch sein, die den Bau fortführt. Der Verein hat ihr das gesammelte Geld übergeben. Am Sonnabend (1. April 1815, Otto von Bismarcks Geburtstag) treffen sich die Organisatoren des Bismarckturm-Projektes mit Spendern zum gemeinsamen Bismarck-Hering-Essen im Spitzhaus und um über den Fortgang der Bauarbeiten zu sprechen. Etwa 100 Gäste werden erwartet. Ziel sei es, so Jens Baumann, zum 110-jährigen Turmjubiläum am 2. September den Turm besteigen zu können.

