Baumhäuser sind ein Renner Der Senftenberger See ist ein beliebtes Ferienziel. 2017 wurde wieder ein Rekord geknackt.

Majestätisch thronen sie in rund 5 Meter Höhe, die Baumhäuser im Hafencamp am Senftenberger See. Für die neuen Unterkünfte war es die erste volle Saison – und sie wurden gut gebucht. © Anja Wallner

Wer die Pfingsttage im kommenden Jahr am Senftenberger See verbringen will, muss sich sputen. Camping sollte kein Problem sein, aber mit Ferienhaus-Übernachtungen sieht es schon schlecht aus. Und um eine Unterkunft für die nächsten Sommerferien sollte man sich jetzt auch bemühen. Ja, der Senftenberger See ist und bleibt ein beliebtes Urlaubsziel – das zeigte gestern das Resümee der diesjährigen Saison des Zweckverbands Lausitzer Seenland Brandenburg (LSB). „Das Planziel wurde erreicht. Es war ein touristisch gutes Jahr“ sagte Verbandsvorsteher Volker Mielchen und bezog sich dabei auf die vom Verband betriebenen Einrichtungen am See. Demnach geht der LSB von 57 500 Urlaubern aus, ein Prozent mehr als im Vorjahr und der höchste Wert bisher. Er ergibt sich aus den zugrunde liegenden Gästezahlen von Januar bis Oktober, hochgerechnet aufs Jahr. Mancher meint, dass dieser Sommer vom Wetter her eher durchwachsen war – auf die Gästezahlen hat er sich nicht ausgewirkt. „Gebuchter Urlaub wird angetreten“, sagte Volker Mielchen. Auch die Zahl der Tagestouristen ist im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben. Einen leichten Rückgang habe es im nicht so schönen September gegeben, den hat der Oktober aber wieder ausgeglichen. Erstmals überschreitet die Zahl der Übernachtungen in den fünf LSB-Unterkünften die „magische“ 250 000er-Marke. Der Verbandschef freut sich auch, dass die Gäste länger geblieben sind, im Schnitt 4,4 Tage (2016: 4,3). Auch Camping steht weiter hoch im Kurs. „Wir haben das extrem hohe Niveau durch den guten September 2016 in diesem Jahr fast halten können“, so Volker Mielchen. Rund um den See stellten demnach knapp 27 000 Camper ihre Zelte oder Wohnmobile auf. Die meisten Urlauber kommen aus Sachsen, gefolgt von Brandenburg, Thüringen und Tschechien. „Zu uns kommen mehr Tschechen als Bayern“, meinte Volker Mielchen schmunzelnd.

Gäste kommen aus dem ganzen Bundesgebiet

Die Investitionen des vergangenen Jahres zahlen sich aus, urteilte der Verbandschef. 25 neue Ferienhäuser hat der LSB im Familienpark Großkoschen errichten lassen. Gut angenommen würden vor allem die größeren, für Gruppen geeigneten Gebäude. Überrascht war der LSB von der großen Resonanz auf die vier neuen Baumhäuser in fünf Meter luftiger Höhe im Hafencamp, die erstmals eine volle Saison „erlebten“. „Die könnten wir noch bis Weihnachten vermieten.“ Das ist aber erst ab Ostern wieder möglich. Gäste aus dem gesamten Bundesgebiet hätten gebucht. „Das ist eben etwas Besonderes, das kommt an“, sagte Volker Mielchen. Sicher, mit einem Übernachtungspreis ab 135 Euro sind die Häuschen nicht gerade ein Schnäppchen. Oft werden sie aber als Geschenk gebucht und auch über entsprechende Geschenk-Onlineportale vermarktet. Anfang Mai wurde der neue Radstützpunkt im Familienpark in Betrieb genommen; auch der Betreiber Eckhard Hoika hat nach Angaben des Verbandschefs kräftig in den Fuhrpark investiert, so dass Gäste auf alle möglichen Radel-Varianten zurückgreifen können. Apropos: Kapazitäten scheint es noch bei der Ende März eingeweihten, E-Bike-Ladestation zu geben. „Das muss sich noch herumsprechen“, sagte Volker Mielchen. „Den meisten scheint eine Akkuladung zu reichen.“

Fortgesetzt wird in den nächsten zwei Jahren die Neugestaltung des zehn Jahre alten Gastronomiebereichs im Strandhotel. Mit der Terrasse wurde begonnen, der Rest wird in mehreren Schritten zeitgemäß schick gemacht. Schick gemacht hat der LSB auch einige Strandabschnitte am See, wobei dies wegen des hohen Wasserstandes erst spät möglich war. Die Arbeiten müssen an einem Wasserspeicher mit flachen Strandbereichen regelmäßig wiederholt werden.

Für dieses Jahr ist die offizielle Urlaubssaison vorbei; Hafencamp und Campingplätze sind geschlossen. Andere Einrichtungen wie das Strandhotel sind natürlich weiter geöffnet. „Bis letztes Wochenende waren wir noch gut gebucht, jetzt ebbt es erst mal ab.“ Erst mal. Denn zum Jahreswechsel ist der Senftenberger See ein nachgefragter Ort für einen Silvester-Kurztrip.

