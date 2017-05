Bauhof mit Oldtimer-Flotte Die städtischen Mitarbeiter von Dippoldiswalde kommen an ihr Limit. Das liegt auch am Fahrzeugbestand.

Personell am Anschlag und technisch überaltert – das ist der Zustand des Dippser Bauhofes. Der Leiter Thomas Quinger informierte die Stadträte über die Situation in seinem Bereich. Obgleich er kleine Erfolgsmeldungen verkünden konnte wie Flexibilität und Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter an Wochenenden ohne Bereitschaftsplan und verhältnismäßig geringer Krankenstand, machte sich Ernüchterung breit.

Der Bauhof hat zwei Standorte, in Schmiedeberg und Dipps. Inzwischen wurde die Lagerwirtschaft zusammengeführt. Daraus ergeben sich Quinger zufolge Synergieeffekte. Er erhofft sich weitere positive Auswirkungen durch Weiterbildungen und Spezialisierungen der Mitarbeiter. Der Bauhof sieht sich allerdings vor objektiven Schwierigkeiten. So arbeiten in dem Bereich 23 Beschäftigte, allerdings nicht alle in Vollzeit. Darunter sind auch sechs Hausmeister. Diese Mannschaft muss sich um eine Menge Aufgaben kümmern, angefangen vom Unterhalt des rund 120 Kilometer langen Straßen- und Wegenetzes über das Reinigen der Bushaltestellen bis zur Grünpflege und Sicherheit der Spielplätze. Die Erwartungen der Dippser an den Bauhof, das machte Quinger deutlich, sind hoch und ließen sich auf die Schnelle nicht in jedem Fall erfüllen. Kopfschmerzen macht die Fahrzeugflotte. Im Durchschnitt sind die Fahrzeuge über zehn Jahre alt – das älteste bringt es sogar auf 24. Das bedeute, so Quinger, jedes Jahr müssten zwei Autos ausgetauscht werden, was bei der prekären Haushaltslage schwierig werden dürfte. Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) schlug vor, den Bauhof mit genauer unter die Lupe nehmen zu wollen, um die Finanzen insgesamt in Ordnung zu bringen.

