Bau an Autobahnen behindert Verkehr Ab Dienstag steht zum Beispiel auf der A 13 Richtung Dresden zwischen den Anschlussstellen Radeburg und Marsdorf auf rund drei Kilometern nur eine Fahrspur zur Verfügung.

Eingeschränkt ist auch der Verkehr auf der A 13. Ab Dienstag nach Ostern bis voraussichtlich 15. Mai steht dort auf der Richtungsfahrbahn Dresden zwischen den Anschlussstellen Radeburg und Marsdorf auf rund drei Kilometern nur eine Fahrspur zur Verfügung. © Symbolbild/Arvid Müller

Im Autobahndreieck Nossen wird am Mittwoch nach Ostern von 7 Uhr bis 19 Uhr die Überfahrt von der A 14 aus Leipzig auf die A 4 in Richtung Erfurt wegen dringender Reparaturarbeiten an der Fahrbahndecke gesperrt. Darüber informierte jetzt das Landesstraßenbauamt. Verkehrsteilnehmer auf der A 14, die aus Richtung Leipzig kommen und in Richtung Erfurt fahren wollen, werden mit der U „Erfurt“ auf die A 4 zur Anschlussstelle Wilsdruff weitergeleitet und dort auf die Gegenfahrbahn in Richtung Erfurt zurückgeführt.

Eingeschränkt ist auch der Verkehr auf der A 13. Ab Dienstag nach Ostern bis voraussichtlich 15. Mai steht dort auf der Richtungsfahrbahn Dresden zwischen den Anschlussstellen Radeburg und Marsdorf auf rund drei Kilometern nur eine Fahrspur zur Verfügung. In dieser Zeit wird im Mittelstreifen das Schutzsystem getauscht. (SZ)

zur Startseite