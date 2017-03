Barkas, Trabant und Lada sind weg Die Pirnaer Ausstellung zu Ostblock-Fahrzeugen wurde aufgelöst. Es gibt aber neue Pläne.

Oliver Wagner steht vor der ehemaligen Fahrzeugschau in Zehista, die DDR-Modelle zeigte. Der Wartburg vor der Eingangstür gehört ihm persönlich. Foto: Norbert Millauer © Norbert Millauer

Pirna. Die Aufschrift lügt: „Ausstellung DDR- mobile Pirna – Alles, was den Osten bewegt(e)“ steht auf der Eingangstür. Jedoch sind in der großen Halle bei Zehista weder Barkas, noch Trabant, Polski Fiat oder Lada zu bewundern. Mittlerweile ist die Halle verkauft und dient dem neuen Eigentümer als Lager. Die Ausstellung, die insgesamt 36 Fahrzeuge aus der DDR und den ehemaligen Ostblockstaaten zeigte, wurde geschlossen. Näheres weiß Oliver Wagner. Er ist Vorsitzender vom Museumsverein des Fahrzeugmuseums Pirna. Der Verein trug die Autos und Motorräder akribisch zusammen und eröffnete die Schau im Mai 2015. Allerdings erkrankte Wagner danach schwer an Krebs. „Die anderen Mitglieder waren zeitlich so stark eingebunden, dass wir die Öffnungszeiten der Ausstellung nicht mehr garantieren konnten“, erklärt Wagner. Hinzu kamen finanzielle Schwierigkeiten. Denn die Vereinsmitglieder erhoben keinen Eintritt, sondern baten die Besucher lediglich um eine freiwillige Spende. Saftige Nebenkosten sowie eine Erhöhung der Miete für die Halle gaben den Rest. Schulden sammelten sich an. „Ich musste die Reißleine ziehen“, bedauert Wagner.

Zwischenzeitlich gab es einen anderen Plan. Der Pirnaer Verein nahm Kontakt zu dem in Schwierigkeiten geratenen DDR-Museum „Zeitreise“ in Radebeul auf. Erklärtes Ziel war, gemeinsam ein Museum mit Fahrzeugausstellung in Dresden zu eröffnen. „Doch diese Idee zerschlug sich, da der Investor Peter Simmel die Sammlung aus Radebeul aufkaufte, um sie in seinem Hochhaus in der Dresdner Neustadt teilweise neu aufzubauen“, berichtet Oliver Wagner. Und das Pirnaer DDR-Museum? Ebenfalls Fehlanzeige, denn laut Aussagen von Wagner, sei der Platz dort ohnehin schon beengt. Das bestätigt Conny Kaden vom Pirnaer DDR-Museum.

Ein Teil der Exponate des ehemaligen Fahrzeugmuseums waren Leihgaben, sie wurden den Besitzern zurückgegeben, so Wagner. Der Hauptteil steht heute in Garagen und Scheunen in und um Pirna. Wagner spricht Klartext: „Sie verstauben. Das ist schade.“ Deshalb plant der Verein auch ein virtuelles Museum im Internet aufzubauen, und dort die Autos, Laster und Motorräder zu zeigen.

In diesem Zusammenhang betont Wagner, dass trotz der Schließung der Schau die Idee nicht gänzlich gestorben ist. „Unser Ziel ist nach wie vor, ein ständiges Fahrzeugmuseum in Pirna oder in der Nähe zu eröffnen. Dazu brauchen wir aber einen finanzkräftigen Sponsor“, sagt der Pirnaer.

Überhaupt ist der Museumsverein nicht untätig, sondern bereitet bereits die nächste Aktion vor. Neben der jährlichen Ausfahrt findet in diesem Jahr am 25. Mai zum ersten Mal eine DDR-Oldtimer-Rallye statt. Sie startet in Dresden, sieht einen Stopp in Pirna vor; danach rollen die Autofans nach Pulsnitz dem Ziel entgegen.

Oliver Wagner bleibt übrigens auch im Privatleben seinem Hobby treu. Er fährt einen feschen Wartburg 1.3, Baujahr 1990. Sehr zur Freude seines großen Labradors, der hinten einen prima Ausblick hat. „Das Auto ist einer der letzten, die in Eisenach produziert wurden“, sagt der 52-jährige Ingenieur. Unverhohlener Stolz klingt in seiner Stimme mit. Woher kommt die Faszination für alte Fahrzeuge? „Meinen ersten Wagen habe ich mit 18 Jahren von einem Schrottplatz in Berlin geholt. Es war ein Wartburg 311. Ich habe ihn komplett wieder hergerichtet.“ Er überlegt einen Moment und stellt fest: „Alte Autos sind für mich auch ein Stück Zeitgeschichte, die Erinnerungen bedeuten.“

Mehr Informationen gibt es hier.

zur Startseite