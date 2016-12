Bankmitarbeiter verhindert Überweisung an Trickbetrüger Im Raum Zittau-Oberland haben Unbekannte vier Mal versucht, Bargeld von Senioren zu bekommen. In einem Fall hätten die sich fast 20 000 Euro ergaunert.

© dpa (Symbolfoto)

Neusalza-Spremberg. Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag im Raum Zittau-Oberland vier Fälle registriert, bei denen Trickbetrüger versuchten, fünfstellige Bargeldbeträge von älteren Menschen zu ergaunern. Wie die Polizei mitteilt, meldeten sich die Unbekannten sich telefonisch, gaben sich als Verwandte aus und erbaten Bargeld. Drei der Angerufenen verhielten sich richtig, gingen nicht auf die Forderungen ein und informierten die Polizei.

Anders bei einer 81-Jährigen aus Neusalza-Spremberg. Die Seniorin begab sich nach dem Anruf zu einem Geldinstitut, um dort die geforderten 20 000 Euro abzuheben. Ein Bankmitarbeiter wurde auf die Rentnerin aufmerksam und reagierte richtig. Er klärte die ältere Dame über den möglichen Betrug auf und verhinderte so eine Geldübergabe. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland hat in allen vier Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei appelliert an alle älteren Menschen und ihre Angehörigen: „Fallen Sie nicht auf die betrügerischen Maschen der Täter herein. Die echte Polizei wird Sie niemals nach Bargeld für etwaige Geldübergaben fragen, schon gar nicht am Telefon. Die echte Polizei wird Sie niemals auffordern, Geld ins Ausland zu überweisen. Die echte Polizei wird sich nicht in Ihrer Wohnung nach Wertgegenständen umsehen. Besprechen Sie mit Ihren Angehörigen derartige Fälle. Übergeben Sie niemand Fremden Bargeld und überweisen Sie es nicht ungeprüft. Wenn Sie derartige Anrufe erhalten: Bevor Sie irgendwelche Handlungen unternehmen, empfiehlt es sich, mit Verwandten, Freunden oder einer anderen Vertrauensperson über den Sachverhalt zu sprechen. Informieren Sie zeitnah die Polizei.“ (szo)

zur Startseite