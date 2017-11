Banken schließen ab Manche Geldinstitute in Görlitz machen nachts ihre SB-Filialen dicht. Die Gründe dafür sind allerdings unterschiedlich.

Aushang an der Sparda Bank am Postplatz in Görlitz: Wegen Vandalismus ist hier jetzt ab 19 Uhr geschlossen. © Nikolai Schmidt

Abends sieben Uhr ist jetzt bei Sparda zu. Die Bank am Postplatz in Görlitz schließt nun bis neun Uhr am nächsten Vormittag. „Wir hoffen aber, das ist nur vorübergehend“, sagt Nancy Mönch, Sprecherin des Unternehmens in Berlin. Es ist weniger die Angst vor Räubern, die das Unternehmen zu den früheren Schließzeiten zwingt. „Es gibt eine Person, die offensichtlich kein Zuhause hat. Sie kommt zu uns abends in die Filiale“, schildert Nancy Mönch. Und diese „Person“ scheint sich in der Sparda-Bank wohlzufühlen. So wohl, dass schon des Öfteren der Reinigungsdienst gerufen werden musste, formuliert es die Sprecherin vorsichtig. Die Bank hat deshalb nun erst einmal die Konsequenzen gezogen: Zum Feierabend schließen die Kollegen die Tür der Filiale hinter sich ab.

Ein offenbar Wohnungsloser, der sich in den warmen Räumlichkeiten der Bankfiliale abends oder nachts heimisch fühlt – ein Grund, den Schlüssel umzudrehen. Die Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien hat dafür noch einen ganz anderen. Mitte vergangenen Monats sprengten bisher Unbekannte den Geldautomaten der Sparkasse Mücka. Offensichtlich hatten sie Gas in den Automaten eingeleitet, dann eine Explosion verursacht. Immerhin: Die Geldkassette erbeuteten sie nicht.

Die Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien hatte bereits im November 2015 ihre Sicherheitsvorkehrungen in dieser Hinsicht erhöht, schloss kleinere Filialen nachts ab. „Grundsätzlich hat sich die Nachtschließung bewährt. Aber der aktuelle Fall in Mücka zeigt, dass sich nicht alle Täter davon abschrecken lassen und mit immer größerer Brutalität und Rücksichtslosigkeit vorgehen“, so Sparkassen-Sprecherin Kirsten Müller. Aktuell sind die Selbstbedienungsbereiche der Filialen neben der in Mücka in Görlitz an der Berliner Straße, Hirschfelde, Eibau, Bernstadt, Ostritz, Olbersdorf, Görlitz Königshufen, Rothenburg und Schleife von der Nachtschließung betroffen. In Schleife wird die Filiale modernisiert, ist daher vom 8. bis 24. November nicht für den Kundenverkehr geöffnet. Die Filialen und Standorte werden regelmäßig auf die Sicherheit für die Kunden bewertet, so die Sparkassensprecherin. „In den aktuell von der Nachschließung betroffenen Filialen handelt es sich um Geschäftsstellen, bei denen Wohnungen im selben Haus vorhanden sind oder sich angrenzend befinden“, teilt Kirsten Müller mit. Ob in Zukunft weitere Sparkassen-Filialen von Schließungen betroffen sind, bleibt erst einmal offen. Bei „erkennbarer Bedrohungslage“ würden Maßnahmen getroffen.

Bei der Commerzbank kennt man das Problem. Das Unternehmen hatte in den vergangenen Jahren ebenfalls mit gesprengten Geldautomaten zu tun bekommen. Selbstbedienungsfilialen zu schließen sei zwar eine Möglichkeit. „Aber das hält Kriminelle nicht ab“, sagt Heike Ziegenbalg von der Commerzbank. Wenn es die Räuber „nur“ auf das Geld abgesehen haben und vor verschlossenen Außentüren stehen, könnte der angerichtete Schaden am Ende noch größer werden, so die Sprecherin der Bank in Dresden. Nachts die Filialen zu schließen sei deshalb derzeit kein Thema, sagt sie. Zudem habe die Commerzbank massiv in Sicherheitstechnik investiert. „Und da gehören nicht nur Kameras dazu“, sagt Heike Ziegenbalg.

Die Volks- und Raiffeisenbank Niederschlesien schließt derweil schon mal nachts ab. „Wir haben dies auf bisher kleinere oder abgelegene Standorte beschränkt“, sagt Volksbankvorstand Sven Fiedler. Änderungen in Bezug auf die Schließzeiten seien im Hause aktuell aber nicht geplant. „Die Erfahrung der letzten Jahre zeigte, dass die meisten Einbruchversuche in der Nacht erfolgen, wenn wenig Menschen auf den Straßen sind, und damit Kriminelle vermeintlich ungestört agieren können“, so Sven Fiedler. Die Volksbank habe bei der Technik in Bezug auf Präventionsmaßnahmen als auch im Falle eines Einbruchversuches in den letzten Jahren investiert. Dennoch bestehe die Gefahr einer Straftat leider immer, so der Volksbankvorstand. Deshalb sei das Unternehmen dankbar, wenn Anwohner Auffälligkeiten beobachten. So konnten die Täter des letzten Einbruchversuches in Ebersbach (Schöpstal) im vergangenen Jahr schnell gefasst werden. Auf keinen Fall solle sich aber ein Zeuge in Gefahr bringen.

Die Sparda Bank in Görlitz hofft derweil auf eine Lösung mit ihrem ungebetenen Gast. „Wir arbeiten natürlich mit den Behörden vor Ort zusammen“, sagt Sprecherin Nancy Mönch. Von Null bis fünf Uhr ist dann aber sowieso dicht – dann greifen die generellen Sparda-Nachtschließzeiten.

