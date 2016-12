Bananen für Kodersdorf Die Lion Group kommt ins Gewerbegebiet Am Sandberg in Kodersdorf. Das bedeutet auch bis zu 400 Lkw weniger auf den Straßen der Region.

In den 140 Spezialkammern der Firma Citronex reifen jede Woche über 200 000 Kartons der krummen Südfrüchte. Sie alle werden bald in Kodersdorf vom Zug in Lastwagen umgeladen. Das bedeutet bis zu 400 Lkw weniger auf den Straßen der Region. © pawel sosnowski/80studio.net

Die Banane ist eine der liebsten Früchte der Deutschen. Fast 12 Kilogramm soll jede Person pro Jahr verzehren. Dass die Supermärkte jeder und jedem ihr monatliches Kilogramm anbieten können, daran wird in Zukunft Kodersdorf einen nicht geringen Anteil haben. Denn die Fracht für den größten Importeur für Bananen in Mitteleuropa wird dann hier umgeladen. Die Firma Citronex hat vier Reifehallen in Zgorzelec gebaut und beliefert von hier Handelsketten auch in Deutschland.

Ein Grundstück im Kodersdorfer Gewerbegebiet will aber nicht Citronex, sondern das Unternehmen Spezialtransporte Lion Group kaufen. „Unser Containerverkehr geht komplett nach Kodersdorf“, sagt Geschäftsführer Sven Noatzke. Außer Citronex hat Lion noch andere Kunden. Aber bereits die Route und die Umstiege der Südfrüchte sind beeindruckend.

Bisher sind die Bananen vor allem aus dem Nordseehafen Hamburg mit dem Zug bis Forst in Brandenburg gefahren und dort auf Lastwagen umgeladen worden. Das soll ab Herbst 2017 aber in Kodersdorf passieren. Dem Kaufantrag stimmt der Gemeinderat bei seiner Sitzung am Dienstagabend einstimmig zu.

Nicht nur wirtschaftlich bedeutet diese Ansiedlung Gutes für die Region. „Viele Anwohner werden glücklich sein, dass weniger Lkw fahren“, vermutet Sven Noatzke. Denn bisher hat die Lion Group mehr als 1 500 Tonnen Bananen pro Woche von der Schiene auf Lkw umgeladen, die über die Straßen von Forst nach Zgorzelec gelangten. Umgerechnet bedeutet das acht Zugladungen oder zwischen 350 und 400 Lastwagen, die durch die Lausitz fuhren. Bei diesen Zahlen wäre es nicht geblieben, denn auch Citronex will sich vergrößern und noch mehr Bananen in der Schwesterstadt von Görlitz reifen lassen.

Citronex importiert die Mehrheit der Früchte aus eigenen Plantagen in Ecuador. Die Firma chartert Schiffe, welche die Bananen nach Europa bringen. Jede Woche kommt eine neue Lieferung. Nach ihrem Weg über Schiene und Straße lagern sie zwischen vier bis sechs Tage in der größten Reifekammer Europas in Zgorzelec. Dann gelangen die reifen Früchte zu den Supermarktketten in Polen, der Slowakei, Holland, Deutschland, der Ukraine und Ungarn. Carrefour, Tesco, Biedronka und Edeka gehören zu den Abnehmern.

Links zum Thema Kommentar: Immer an die Schiene denken

Für die Lion Group wird ein neuer Umschlagplatz in Kodersdorf direkt am Bahnanschluss des Schweighofer-Werks entstehen. Der Holzverarbeiter gehört auch zu den Kunden der Lion Group. Auf dem circa fünf Hektar großen, langgezogenen Gelände entstehen drei Gleise und eine parallele Lkw-Spur. Hier werden die Container umgeladen. Zehn bis 15 Arbeitsplätze werden durch die Anlage entstehen, von denen die meisten neu zu besetzen seien, sagt Sven Noatzke. „Die ganze Thematik ist sehr spannend“, sagt der Kodersdorfer Bürgermeister René Schöne.

Denn für Bahngleise muss das Gelände ganz eben sein. Das ist Am Sandberg aber nicht der Fall. So ist es an einigen Stellen notwendig, Erde abzutragen und an anderen aufzuschütten. „Das Unternehmen stellt sich die Anlagen nach seinen Vorstellungen her“, sagt René Schöne.

Aber nicht nur Lion möchte ein Grundstück im Gewerbegebiet kaufen, auch Schweighofer will sich vergrößern. René Schöne teilt mit, an dem Sägewerk solle in Zukunft der Schwerpunkt stärker auf der Holzveredelung liegen. Dazu erwirbt Schweighofer eine Fläche von über elf Hektar südlich vom jetzigen Werksgelände. Das österreichische Unternehmen ist mit Niederlassungen in Rumänien ein wichtiger Lieferant in Osteuropa für Baumärkte. Sein Werk in der rumänischen Stadt Comanesti ist der größte Tischlerplatten-Hersteller weltweit an einem Standort.

Außerdem beschließt der Gemeinderat am Dienstag Finanzierung und Planung für den dritten und vorläufig letzten Bauabschnitt in der Erschließung des Gewerbegebiets. Dieser Schritt umfasst die Verlängerung der Straße parallel zur Autobahn 4 bis zur Gemeindegrenze in Richtung der Deponie Kunnersdorf. Zudem sind zwei weitere Feuerlöschteiche, Wasser- und Abwasserleitungen und Ausgleichsflächen geplant. Die geschätzten Kosten liegen bei fast zwei Millionen Euro. Bei 90-prozentiger Förderung vom Freistaat bleiben 193 000 Euro Eigenmittel. Mit dem Verkauf an die Lion Group und Schweighofer bleiben rund fünf Hektar Fläche im Gewerbegebiet übrig, die noch nicht an ein Unternehmen vergeben sind.

zur Startseite