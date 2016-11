Bahnschranke stundenlang geschlossen Autofahrer mussten am Mittwochabend zwischen Großröhrsdorf und Pulsnitz Geduld aufbringen oder umkehren. Sie kamen nicht über die Bahnschienen.

Die Schranken zwischen Großröhrsdorf und Pulsnitz blieben mehrere Stunden unten. © Rico Loeb

Viel Geduld mussten Autofahrer und Bahnreise am Mittwochabend zwischen Großröhrsdorf und Pulsnitz aufbringen. Die Schranken am Bahnübergang blieben über Stunden geschlossen, die rote Lampe am Andreaskreuz leuchtete unentwegt. Autofahrer warteten ungeduldig, viele von ihnen fuhren sogar einfach um die Schranken drum herum. Doch warum überhaupt die Dauer-Sperrung? Die Polizei in Görlitz bestätigte den Sachverhalt. Demnach wurde sie gegen 18:45 Uhr von der Schrankenzentrale in Leipzig über einen liegengebliebenen Triebwagen informiert. Der Zug war offenbar so ungünstig liegengeblieben, dass die beiden Schranken automatisch auf Rot blieben. Um 21 Uhr waren die Schranken noch unten.

Auch Reisende mussten lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Inzwischen ist die Strecke wieder frei. (szo)

zur Startseite