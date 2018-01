Bahn unter Schwachstrom Der Freistaat ist bei der Elektrifizierung nur Drittletzter. Der Ruf nach einem Sonderprogramm wird lauter.

Wie sagte Lenin kurz nach der Oktoberrevolution 1917 in Russland: „Kommunismus ist Sowjetmacht plus Elektrifizierung des ganzen Landes“. 100 Jahre später steht in Ostdeutschland der Kommunismus zwar nicht mehr auf der Tagesordnung, aber ähnlich der Gesellschaftsordnung erscheint derzeit in Sachsen auch die Elektrifizierung der Bahn als Utopie.

Laut Statistischem Bundesamt stehen im Freistaat nur 1 052 von 2 538 Kilometern Strecke unter Strom. Mit einem Anteil von 41 Prozent ist Sachsen im Ländervergleich Drittletzter. Lediglich Thüringen und Schleswig-Holstein stehen schlechter da. Spitzenwerte weisen die Stadtstaaten mit Werten jenseits der 80, 90 Prozent auf, gefolgt vom Saarland und Hessen.

Die Bundesstatistiker erheben die Zahlen nur alle fünf Jahre. Anders als etwa in Thüringen und Sachsen-Anhalt, wo seit 2015 gut 100 beziehungsweise 66 Kilometer ans Netz gingen, ist nach Angaben eines Bahnsprechers in Sachsen nicht viel passiert. Ausnahme: Die Neubautrasse von Knappenrode über Horka zur polnischen Grenze, die dem Güterverkehr dienen und Ende 2018 fertig sein soll.

Mit einem Elektrifizierungsanteil von 60 Prozent ist Deutschland im europäischen Vergleich Mittelmaß. Spanien, Polen, Österreich, Italien, Schweden, die Niederlande und Belgien sind viel weiter als der selbst ernannte Energiewender. Ganz zu schweigen vom Primus Schweiz: 100 Prozent, Kommunismus auf der Schiene.

Deutschland habe etliche Hausaufgaben nicht gemacht, kritisiert Dirk Flege, Chef der Allianz pro Schiene. Sein Verband fordert von der neuen Bundesregierung ein „Sonderprogramm Elektrifizierung“ und bis 2025 eine Quote von 70 Prozent. Das sei auch Konsens in der Verkehrsministerkonferenz der Länder, heißt es. Der Bundesverkehrswegeplan, Bibel für alle Bauprojekte, enthalte gute Projekte. Ausstehende Bewertungen, Finanzierung und Bau müssten nun vorangetrieben werden.

Der Bund habe viele Elektrifizierungsprojekte der Länder für den Bundesverkehrswegeplan mit der Begründung abgelehnt, sie seien Nahverkehr und Ländersache. „Während der Bund 500 Ortsumgehungen im Bundesstraßennetz großzügig finanziert, wird beim Ausbau des Schienennetzes seit Jahren geknausert“, moniert Flege.

Auch die Bahn wünscht sich größere Anstrengungen zur Elektrifizierung – „natürlich nur dort, wo es sinnvoll und wirtschaftlich darstellbar ist“, sagt ein Sprecher. Bei Abschnitten ohne Strom setze der Konzern stärker auf alternative Antriebe.



„Der Zusammenhang ist einfach: kein Fahrdraht, kein Fernverkehr“, bringt es der sächsische Bundestagsabgeordnete Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen) auf den Punkt. Dass Städte jenseits von Leipzig schlecht oder nicht an den Fernverkehr angebunden sind, liege wesentlich an der fehlenden Elektrifizierung wichtiger Strecken. Prestigeprojekte wie die ICE-Neubautrasse Berlin–Leipzig–Erfurt in Richtung München und der Neubau Dresden–Prag hätten höhere Priorität. „Weniger spektakuläre Projekte fallen da hinten runter.“ Der Verkehrsexperte nennt es „ein Armutszeugnis für die sächsische Staatsregierung, dass es für Chemnitz–Leipzig, Dresden–Görlitz und Görlitz–Cottbus nicht mal eine fertige Planung für die Elektrifizierung gibt“. Schwarze-Peter-Spiele zwischen Land und Bund würden nicht weiterhelfen. Auch er plädiert für ein Sonderprogramm. Von einer Elektrifizierung profitieren auch Regional- und Güterverkehr. Unter Fahrtdraht zu fahren, ist günstiger als Diesel zu verbrennen. Mit Elektrotraktion können die Güterbahnen längere Züge mit mehr Masse auf die Schiene bringen.



Carsten Schulze vom gemeinnützigen Fahrgastverband Pro Bahn sieht es differenzierter. „Elektrifizierung ist schön, doch nicht so notwendig wie gedacht, wenn es obendrein an Pflichten hapert“, sagt der Sprecher für Mitteldeutschland. Sie sei nötig bei S-Bahnen wie in Dresden, die im dichten Takt hohe Beschleunigung brauchen. Auch im Hochgeschwindigkeits- und schwerem Güterverkehr stehe sie außer Frage, so Schulze. „Alles andere kann, muss aber nicht“. Die Technik koste viel Geld und mache den Bahnbetrieb noch teurer.



„Würde man Leipzig–Grimma für die S-Bahn elektrifizieren, ist der Rest der Strecke bis Döbeln sofort tot“, sagt er. Chemnitz–Leipzig werde gern hochgejubelt, sei aber „bei Lichte betrachtet unnütz“. Fernverkehr würde nur als Wurmfortsatz hinter Leipzig dienen, „das rentiert sich nie“, so der Sprecher. Für Dresden–Görlitz, nur als Nahverkehr eingestuft, sei Elektrifizierung schön, aber technisch unnötig, und es brauche „geschicktes Schönreden“. Im eigenen Verband gibt es Widerspruch. Vizeregionalchefin Anja Schmotz drängt zur Eile. Polen schließe seine letzte Elektrifizierungslücke 2019, sodass von Breslau (Wrocaw) bis zur Grenze elektrisch gefahren werden könne. Dann werde es zunächst keine umsteigefreien Verbindungen mehr nach Dresden geben, weil Dieselfahrzeuge auf der Gesamtstrecke umweltunfreundlicher und für Betreiber teurer seien als Elektrotriebwagen. Sie fordert eine rasche Entscheidung des Bundes für die nächste Planungsstufe. Ansonsten müsse das Land mit Geld einspringen.



„Uns ist es wichtig, die Engpässe und Lücken im Schienennetz zu beseitigen“, sagt Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) zur SZ. Sowohl im Fern- als auch im Nahverkehr der Bahn benötige Sachsen eine bessere Anbindung. Der Freistaat gehe auch bei der Elektrifizierung finanziell in Vorleistung und übernehme Planungsaufgaben, um den Bau zu beschleunigen. Sachsen erwarte vom Bund im Gegenzug endlich eine positive Entscheidung für seine zum Bundesverkehrswegeplan angemeldeten Schienenprojekte: die Elektrifizierung der Strecken Chemnitz–Leipzig, Dresden–Görlitz und Cottbus–Görlitz. Dulig: „Der Bund steht in der Pflicht, die Fehler der 90er-Jahre wiedergutzumachen, als Sachsen – vor allem das Erzgebirge und die Lausitz – vom Bahn-Fernverkehr weitestgehend abgekoppelt wurde.“

