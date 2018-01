Baggern für die Fledermäuse An zwei Stellen wächst die Schnellstraße von Radeberg nach Leppersdorf. 33 Aufträge sind schon vergeben.

Während die Fledermäuse Winterruhe halten, werden für sie die Brücken über die neue Schnellstraße errichtet. Derzeit bereiten Bauleute die Fundamente vor. Ende August sollen die beiden Bauwerke fertig sein. © Thorsten Eckert

Radeberg. Im Sommer fand der erste Spatenstich statt. Seitdem können die Arbeiten für die neue Schnellstraße zwischen Radeberg und Leppersdorf vor allem an zwei Stellen gut beobachtet werden. In der Nähe der Sandgrube und an der Autobahn. An der A4 entsteht die neue Brücke für die S177 samt neuen Auf- und Abfahrten. Nach Angaben von Isabel Siebert vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) läuft es wie vorgesehen. „Mit den vorbereitenden Arbeiten für den Bau der Autobahnbrücke sind wir im Zeitplan“, sagt sie. Der eigentliche Brückenbau wird im März beginnen. Dann entsteht in der Nähe der Straße von Leppersdorf nach Lichtenberg die längste Brücke des neuen Abschnittes der S177. Sie wird 87 Meter lang.

Bereits erfolgt ist in dem Bereich die Verbreiterung der Autobahn. Das ist notwendig für die Verkehrsführung während der Brückenbauarbeiten. Ebenfalls in diesem Jahr sollen in der Nähe noch die Arbeiten an den zwei Regenrückhaltebecken beginnen. Insgesamt entstehen entlang der neuen Trasse vier dieser Becken: eins am Ende der Straße bei Radeberg, zwei an der Querung der Kleinen Röder am Westzipfel von Leppersdorf und ein weiteres in der Nähe der neuen Autobahnanschlussstelle Pulsnitz/Leppersdorf.

Zweite Stelle, an der das Wachsen der S177 beobachtet werden kann, ist in der Nähe der Sandgrube auf halber Strecke zwischen Radeberg und Leppersdorf. Hier sind an mehreren Stellen tiefe Gruben ausgehoben oder es wird noch daran gearbeitet. Ein großer Sandberg ist zu sehen. Laut Isabel Siebert wurden die Gruben für die Fundamente der beiden Fledermausbrücken ausgebaggert. Als Nächstes werden die sogenannten Bohrpfähle in die Erde getrieben. Sie haben eine Länge von acht bis 16 Metern. Schon in wenigen Monaten sollen die beiden Brücken fertiggestellt sein. „Das wird nach den jetzigen Planungen Ende August dieses Jahres der Fall sein.“ Die Baukosten für die beiden Brücken betragen rund 2,7 Millionen Euro. Über die Fledermausbrücken werden die Tiere mittels speziellen Sträuchern geleitet. An ihnen können sie sich orientieren. So werden Zusammenstöße mit Autos vermieden. Fledermäuse hatten vor drei Jahren den gesamten Planungsprozess der Schnellstraße durcheinandergebracht. Bei Untersuchungen entlang der Trasse waren zwölf Fledermausarten entdeckt worden. Ihre Flugschneisen mussten in die Unterlagen aufgenommen werden.

Lang ersehnte Umgehung

Völlig leergeräumt ist der angrenzende kleine Teich. Äste, Schlamm, Wasser – alles wurde daraus entfernt. Von dem Biotop dürfte nicht mehr viel übrig sein. „Ja es ist richtig, der ehemalige Deponieteich wurde ausgebaggert“, sagt Isabel Siebert. Hier wird in den nächsten Wochen eine Stahlspundwand errichtet. Sie dient bereits dem Bau der Brücke über den Teich. Außerdem werden durch sie die Kamm-Molche in dem Teich geschützt, sagt die Lasuv-Mitarbeiterin. Insgesamt hat das Landesamt bereits Aufträge in Höhe von 8,6 Millionen Euro vergeben. „Die Summe wurde für 33 Einzelaufträge ausgegeben.“ – Mit dem Neubau eines weiteren 5,3 Kilometer langen Teilstückes zwischen Radeberg und der A 4 erhält Leppersdorf die lang ersehnte Ortsumgehung. Die Schnellstraße wird drei Fahrspuren haben, zwei davon werden wechselseitig geführt. Insgesamt wird es zwölf Bauwerke entlang der Trasse geben. So entstehen neben der Brücke über die Autobahn unter anderem zwei Hochwasserrückhaltebecken sowie drei Überflughilfen für Fledermäuse. Außerdem wird eine neue Autobahn-Anschlussstelle errichtet. Gleichzeitig wird die vorhandene Anschlussstelle Pulsnitz zurückgebaut. Weiter nördlich erfolgt die Anbindung an die vorhandene S 95 auf einer Länge von 1,4 Kilometern. Die Gesamtkosten für diesen Abschnitt belaufen sich auf rund 50 Millionen Euro. Die Finanzierung erfolgt aus dem Landeshaushalt des Freistaates Sachsen. Die Gemeinde Wachau trägt einen Eigenanteil von rund 1,6 Millionen Euro. Die neue Staatsstraße verbindet die Bundesautobahn A 17 bei Pirna mit der A 4 bei Pulsnitz und wird eine Gesamtlänge von rund 33 Kilometern haben. 17,5 Kilometer sind bereits befahrbar.

