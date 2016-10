Bagger und Autos brennen in Leipzig

Ein Bagger ist in der Nacht zum Dienstag in Leipzig ausgebrannt. Er war auf einer Baustelle im Stadtteil Connewitz aus zunächst ungeklärter Ursache in Flammen aufgegangen, wie die Polizei mitteilte.

Wenig später gerieten in der Nähe zwei Autos in Brand. Feuerwehrleute löschten die Flammen, die Wagen wurden stark beschädigt. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Brandstiftung. (dpa)

