Bagatellfälle blockieren die Notaufnahmen Die Patientenzahlen steigen ständig. Viele Patienten gehen lieber ins Krankenhaus statt zum Hausarzt.

Das Elblandklinikum Radebeul baut demnächst an, um neue Räume für die Notaufnahme zu schaffen. Das ist nötig, weil die Patientenzahlen seit Jahren steigen. © Arvid Müller

Der Patient hat seit drei Wochen Bauchschmerzen. Nun will er doch mal abklären lassen, woher die kommen. Sonntags. In der Notaufnahme. Der andere ist vor Tagen gestürzt. Statt direkt zum Hausarzt zu gehen, kommt er am Wochenende in die Notaufnahme. Daneben sitzt einer, der von einer Zecke gebissen wurde und nun Angst hat, an Borreliose zu erkranken. Immer häufiger kommen Patienten mit Lappalien in die Notaufnahmen. Oder rufen den Rettungsdienst, obwohl kein wirklicher Notfall vorliegt. Der Verband der Ersatzkassen fordert deshalb eine Reform der Notfallversorgung und schlägt vor, in den Krankenhäusern Notpraxen einzurichten. „Das könnte eine Entlastung bringen“, sagt Sabine Seiler, Sprecherin der Elblandkliniken. Denn damit könnten die Fälle in die richtige Richtung gelenkt werden. An allen Standorten der Kliniken sei eine Steigerung der Behandlungszahlen in den Notaufnahmen zu verzeichnen.

Die Statistik zeigt, dass besonders in Riesa die Patientenzahlen stark gestiegen sind. Kamen 2012 noch 21 000 Patienten werden es laut aktuellen Hochrechnungen bis Ende 2016 circa 27 800 sein. Meißen kommt bis Dezember voraussichtlich auf 27 500 Patienten und Radebeul auf 14 400, was im Vergleich zu 2014 sogar einen Rückgang der Zahlen bedeuten würde. Im Schnitt werden in den Notfallambulanzen zwischen 40 und 80 Patienten pro Tag versorgt. Darunter auch immer mehr Menschen mit Erkrankungen, die keine akute Behandlungsbedürftigkeit aufweisen, wie Sabine Seiler erklärt.

Bei allen nicht lebensbedrohlichen Krankheiten ist eigentlich der kassenärztliche Bereitschaftsdienst zuständig, der bundesweit unter der 116 117 erreichbar ist. Die Ärzte empfangen die Patienten dann außerhalb der Öffnungszeiten in ihrer Praxis oder kommen zu ihnen nach Hause. Das Problem: Die Nummer ist nicht jedem bekannt.

Und auch im Krankenwagen liegt nicht immer ein Notfall. Denn die 112 wird immer häufiger gewählt, obwohl keine schwere Verletzung oder Erkrankung vorliegt. Beim Blick in die Einsatzzahlen für den Landkreis Meißen zeigt sich, dass die Rettungswagen zwar häufiger alarmiert werden, die Notärzte aber seltener mit ausrücken. Fast 30 000-mal sind die Retter im vergangenen Jahr ausgerückt, 12550-mal mit Notarzt. „Eine separate Erfassung von Fahrten, die sich vor Ort als Lappalie herausstellten, erfolgt nicht“, erklärt Helena Musall aus der Pressestelle der Kreisverwaltung. Allerdings werden Fehlfahrten ausgewertet. Darunter fallen aber auch Einsätze, bei welchen der Patient vor Ort behandelt wurde, anschließend aber kein Transport notwendig war oder vom Patienten verweigert wurde. Beim Rettungswagen machten solche Einsätze rund 18 Prozent aus, beim Notarzt fast vier Prozent.

In der integrierten Regionalleitstelle Dresden werden pro Tag im Durchschnitt 420 Notrufe aufgenommen. Die Entscheidung, ob Notarzt, Rettungswagen, Krankentransportwagen, Feuerwehr oder kassenärztlicher Bereitschaftsdienst zum Patienten geschickt wird, wird jeweils entsprechend der Aussagen des Anrufers und durch gezieltes Nachfragen des Disponenten getroffen. „Kein Disponent würde einen Notarzt zu einem am Telefon erkennbaren Schnupfen schicken“, so Helena Musall.

„Dass Rettungseinsätze ausgelöst werden, die dann vor Ort als nicht notwendig eingeschätzt werden, ist niemals ganz zu verhindern“, sagt Andrea Ludolph von der IKK. „Ein umsonst gefahrener Einsatz ist im Zweifelsfall eher in Kauf zu nehmen, als ein zu wenig gefahrener.“ Tatsächlich habe sich das Verhalten von Patienten in Notfällen in den vergangenen Jahren aber verändert. Das mache sich aber weniger bei den Notrufen als in den Notaufnahmen bemerkbar. „Viele Patienten können ihre Krankheitssymptome nicht immer richtig einordnen und empfinden sie schnell als ernste gesundheitliche Notlage“, so Ludolph. Der ambulante kassenärztliche Bereitschaftsdienst sei zu wenig bekannt. „Zu beurteilen, ob eine spätere Behandlung durch ihren Hausarzt reicht, fällt den Betroffenen schwer. So werden in Krankenhäusern zunehmend Kapazitäten gebunden, die schweren Notfällen vorbehalten sein sollten.“

Das Aqua-Institut hat für den Verband der Ersatzkassen ein Gutachten vorgelegt. Demnach könnte etwa ein Drittel der Notfallpatienten im Krankenhaus sehr gut über die ambulante vertragsärztliche Versorgung behandelt werden. Eine Befragung von Krankenhäusern ergab, dass lediglich 10 bis 20 Prozent der in den Notaufnahmen vorstelligen Patienten lebensbedrohlich erkrankt waren. Die Gründe für den Anstieg der Patientenzahlen seien unklare Zuständigkeiten, aber auch ein verändertes Patientenverhalten und die Erwartung einer besseren und schnelleren Versorgung.

Die Notaufnahmen schicken niemanden weg. „Der Patient entscheidet, ob er sich als Notfall einstuft. Daher behandeln wir jeden Patienten“, sagt Sabine Seiler von den Elblandkliniken. Wegschicken will und darf die Klinik niemanden. Allerdings werden die Patienten, die wirklich krank oder verletzt sind, zuerst behandelt. So kommt es teilweise zu stundenlangen Wartezeiten. Zudem werden in den Krankenhäusern die diagnostischen Möglichkeiten häufig ausgeschöpft, um Haftungsrisiken durch falsche Diagnosen zu minimieren. Das belastet die Kliniken auch finanziell. Laut Deutscher Krankenhausgesellschaft kostet ein Notfallpatient im Schnitt 120 Euro, bringt aber nur 32 Euro Erlös.

