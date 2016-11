Babisnauer Pappel wird beschrankt Weil der Rastplatz am Naturdenkmal in Bannewitz immer wieder vermüllt wird, greifen Ortschaftsrat und Heimatverein durch.

Der Weg zur Babisnauer Pappel wurde in den vergangenen Wochen frisch geteert. Damit soll verhindert werden, dass Geröll den Hang herunterrutscht. Außerdem erleichtert es Rollstuhlfahrern und Eltern mit Kinderwagen den Weg zur Babisnauer Pappel. Bürger wollen nun aber eine Schranke aufstellen, damit kein Besucher mehr mit dem Auto nach oben fahren kann.

Tisch kaputt, Rastplatz vermüllt, Pappel bedroht. Der langjährige Bannewitzer Gemeinderat und neue stellvertretende Bürgermeister Walter Kaiser (Bürgergemeinschaft) will nicht länger tatenlos zusehen, wie schändlich manche Besucher den Platz vor der Babisnauer Pappel behandeln. „Das sieht dort teilweise unmöglich aus, und das ist diesem schönen Ort, einem Naturdenkmal immerhin, nicht angemessen“, so Kaiser. Er selbst wohnt in Gaustritz, in unmittelbarer Nähe zur Pappel. Walter Kaiser hat beobachtet, dass gerade im Sommer viele junge Leute an der Pappel grillen. Und dann ihren Müll dort lassen.

Deshalb fasste Walter Kaiser zusammen mit dem Goppelner Ortschaftsrat und dem Landesverein Sächsischer Heimatschutz einen Plan. Diesen stellte er im Bannewitzer Gemeinderat vor. Er sieht vor, die Zufahrt zur Pappel, die vor Kurzem im Zusammenhang mit der Sanierung der Golberoder Ortsdurchfahrt erstmals asphaltiert wurde, mit einer Schranke abzugrenzen. „Wenn dort nur noch Rettungsfahrzeuge oder solche der Gemeinde oder der Landwirtschaft durchkommen, schreckt das vielleicht den ein oder anderen Hobbygriller ab“, argumentiert Kaiser. Grillen ist an der Babisnauer Pappel generell verboten.

Im Frühjahr wird es ernst

Eigentlich müssen schon jetzt alle Besucher, die sich der 1808 als Grenzmarkierung gepflanzten Pappel mit einem Auto nähern, dieses auf dem kleinen Parkplatz an der Kreisstraße „Alter Postweg“ stehenlassen. Doch daran halten sich gerade in den warmen Monaten viele nicht. Wer schon immer gern mehrere Hundert Meter mit seinem Auto auf dem alten Feldweg fuhr, dürfte nun durch die frische Asphaltschicht noch mehr dazu animiert sein, befürchtet Walter Kaiser. Doch für Autos war die neu asphaltierte Straße nie gedacht.

„Die Asphaltbefestigung ist in der großen Längsneigung des Weges und der damit verbundenen Ausspülung von ungebundenen Wegedecken begründet“, sagt Markus Kirchner, der Leiter des Bannewitzer Bauamtes. Deshalb wurde eine Asphaltbefestigung für ländliche Wege analog dem Sobrigauer Weg zwischen Gaustritz und Sobrigau geplant. Aber auch für Rollstuhlfahrer oder Eltern mit Kinderwagen ist der neue Weg attraktiv.

Damit er nicht von Autofahrern missbraucht wird, soll im kommenden Frühjahr eine Schranke aufgestellt werden. Und zwar genau an der Stelle, an der der Feldweg von der Kreisstraße abzweigt. Dann kommen nur noch Fahrer vorbei, die einen gängigen Dreikantschlüssel dabeihaben. Das betrifft auch den Bannewitzer Bauhof, der die Mülleimer an der Pappel entleert. Und das, obwohl der Baum eigentlich auf Babisnauer Flur steht – und somit zu Kreischa gehört. Mehrere Hundert Euro dürfte so eine Schranke kosten, das Geld will der Heimatverein bereitstellen. Bei der Installation soll der Bannewitzer Bauhof mithelfen. Die Idee wurde im Gemeinderat positiv aufgenommen, vom Bauamt gibt es keine Bedenken. Im kommenden Frühjahr will Walter Kaiser mit seinen Mitstreitern die Schranke aufstellen. Und zwar bei der traditionellen Pflanz- und Pflegeaktion der Gemeinde Bannewitz.

