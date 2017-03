B 172 soll breiter werden Die Königsteiner Ortsdurchfahrt soll endlich erneuert werden. Die Planung dafür ist im vollen Gange.

Die B 172 ist der wichtigste Zubringer in die Sächsische Schweiz. Über Struppen, Königstein, Bad Schandau und Schmilka führt er bis zur tschechischen Grenze. In Königstein allerdings müssen sich Autos dabei durch ein Nadelöhr fädeln: die Bahnhofstraße zwischen Kreisverkehr und der Abzweigung Pladerberg. Kommen sich hier zwei Lkws entgegen, ist Millimeter-Arbeit gefragt. Für Fußgänger sei es dort alles andere als sicher, sagt der Königsteiner Bürgermeister Tobias Kummer (CDU). Hier müsse dringend etwas getan werden.

Bereits 2008 hatte man auf der rechten Straßenseite Richtung Bad Schandau mehrere Häuser weggerissen. Dann sollte der Hang gesichert werden, um die Straße zu verbreitern. Doch der zweite Bauabschnitt wurde nie realisiert. Seitdem ziert eine Bretterwand den Hang.

Der Ausbau der B172 zurück 1 von 4 weiter Wie breit wird die Fahrbahn? Die Fahrbahnbreite beträgt bei allen Varianten 6,50 Meter. Um das zu gewährleisten, wird auch der Abriss des Gebäudes der Bahnhofstraße 2 untersucht. Ob dies erforderlich und gegenüber den Denkmalschutzbehörden begründbar sein könnte, hängt von vielen Faktoren ab, so das Lasuv. Wie breit wird der Fußweg? Drei der gezeigten Ausbaumöglichkeiten zeigen links und rechts der Fahrbahn einen Fußweg. Auf Seite der Häuser beträgt deren Breite 2,50 Meter, auf der gegenüberliegenden Seite 1,50 bis 2,20 Meter. Nur bei einer Variante wird nur ein 1,50 Meter breiter Fußweg auf der Gebäudeseite in Betracht gezogen. Wird es Parkplätze geben? Bei drei Varianten werden Parkplätze auf der rechten Seite stadtauswärts betrachtet – längs oder quer zur Straße. „Grundsätzlich bedeuten Parkplätze im Stadtgebiet einen Gewinn für die Gemeinde“, so das Lasuv. Jedoch müsse auch die Verkehrssicherheit beachtet werden. Wie wird der Hang gesichert? In drei Varianten wird eine drei bzw. zwei Meter hohe Stützmauer untersucht. Der Hang könnte weitestgehend belassen werden, wie er ist. Man könnte ihn mit Steinen terrassenartig ausarbeiten oder eine Neuprofilierung vornehmen. Bei einer acht Meter hohen Stützmauer wäre es möglich, den Hang dahinter einfach aufzufüllen. Die Art der Hangsicherung ist auch abhängig von der Breite des Straßenausbaus. Das Lasuv hofft zügig voranzukommen und dass man sich noch in diesem Jahr auf eine Variante einigt. Dann wird ein Vorentwurf erstellt. Dieser muss vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur genehmigt werden. Um Baurecht zu erhalten, ist wahrscheinlich ein Planfeststellungsverfahren nötig. Ist diese Hürde genommen, kann mit dem Bau begonnen werden. Die Kosten für den Fahrbahnausbau trägt der Bund. Die Hangsicherung zahlen die Stadt Königstein und der Bund anteilig. Außerdem muss die Stadt für Gehwege, Parkplätze und Grünstreifen aufkommen.

Jetzt kommt wieder Bewegung in die Sache. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) hat die Planung für den Ausbau der Bahnhofstraße in Königstein wieder aufgenommen. Zur jüngsten Stadtratssitzung wurde dazu eine Vereinbarung zwischen Königstein und dem Lasuv beschlossen. Dieser Kontrakt ist Voraussetzung dafür, dass die Planung fortgeführt wird. Sie besagt, dass das Vorhaben gemeinschaftlich angepackt wird. Gesucht wird dabei eine Vorzugsvariante. Um diese zu finden, werden auch Fragen des Umwelt- und Naturschutzes, des Grundeigentums, der technischen Machbarkeit und die Belange der Kommune sowie die Wirtschaftlichkeit in die Entscheidung miteinbezogen.

Die SZ fasst zusammen, welche Varianten bisher geprüft werden und welche Vor- und Nachteile sie haben:

