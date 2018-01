Avrin ist Dresdens erstes Baby 2018

Das Neujahrsbaby 2018 ist im Krankenhaus Friedrichstadt zur Welt gekommen. © Sven Ellger

Dresden. Avrin ist Sachsens erstes Neujahrsbaby. 2018 war gut eine Stunde alt, als die Tochter syrischer Eltern um 1.18 Uhr im Städtischen Klinikum Dresden-Friedrichstadt das Mädchen zur Welt kam - 49 Zentimeter groß und 3530 Gramm schwer, wie eine Hebamme am Montag berichtete. Etwas eher war Lotta in Kamenz geboren worden: um 1.16 Uhr. Das gesund und munter auf die Welt gekommene Mädchen ist damit wohl Sachsens erstes Baby im neuen Jahr. Um 1.44 Uhr tat mit Eleanor im St.-Joseph-Stift ein weiteres Mädchen den ersten Schrei. Unter den bis zum frühen Nachmittag in den Kreißsälen des Freistaats geborenen rund 15 Kindern waren nur zwei Jungen.

Im Klinikum Chemnitz erblickte um 2.22 Uhr mit Talaa die dritte Tochter einer Syrerin und eines Palästinensers das Licht der Welt, wie das Krankenhaus mitteilte. Mädchen im Doppelpack gab es am Dresdner Universitätsklinikum: um 6.24 Uhr wurden innerhalb einer Minute die Frühchen Lottie und Annie auf die Welt geholt.

In Bautzen ließ sich Erstling Emily bis 5.24 Zeit, nach einem weiteren Mädchen kam dort dann der erste Neujahrsjunge zur Welt. Auch in der Klinik Zwenkau wurde mit Robert ein Junge geboren, nach einer Edda-Maria. Das Leipziger St. Elisabeth Krankenhaus freute sich um 9.37 Uhr über Elilia. Am Uniklinikum der Messestadt indes war es still im Kreißsaal. „Wir hatten gestern Hochbetrieb“, sagte eine Hebamme. Gut ein Dutzend Babys wollten vor dem Silvesterfeuerwerk noch auf die Welt.

