Sächsisch betrachtet Auweia, Regierung fährt in die Irre! Dank völlig orientierungsloser Politiker geraten in Sachsen viele Straßennamen in Gefahr.

© dpa

ES ist schon eine Krux mit unseren Politikern. Den Bürgern erklären sie immer wieder aufs Neue, wo genau es langgehen soll, doch dann finden sie selbst nicht mal hin. Eine gefährliche Orientierungslosigkeit, der jetzt viele unschuldige Straßennamen zum Opfer fallen könnten. Aber der Reihe nach: Da gab es zunächst einen Chef der Staatskanzlei, nennen wir ihn einfach Staatsminister Fritz Jaeckel (CDU), der wollte zur Schulgasse in Wildenhain. Am Ende der langen Anfahrt war sein Dienstwagen aber nur halb da – zwar auf der Schulgasse, aber der im Ortsteil Rostig bei Großenhain. Trotz prompter Kehrtwende kam der Minister zu spät zum eigentlichen Termin.

SO weit, so schlecht. Doch die Story geht weiter. Einem anderen CDU-Politiker, nennen wir ihn Burkhard Müller, Präsident des Statistischen Landesamtes und zuvor Oberbürgermeister von Großenhain, ließ die ministerielle Irrfahrt keine Ruhe. Tatsächlich forderte er den Stadtrat auf, nun eine Schulgasse umzubenennen. Auf dass sich kein Kabinettsmitglied je wieder verfährt. Jetzt ist die Geschichte richtig schlecht! Denn nun stehen viele Straßennamen auf der Kippe – alle, die ein Minister und sein Navi verwechseln kann. Und schlimmer: Der Staatskanzlei selbst droht Verwechslungsgefahr. Noch residiert sie nämlich in Dresden auf der Archivstraße. Die gibt es aber auch in Schorndorf (Baden-Württemberg). Zuallererst braucht somit Sachsens Machtzentrale eine neue prägnante Adresse: „Sackgasse im Regierungsviertel“, gern auch „Am politischen Ende“ oder ganz eindeutig: „Allee, die zu den Irren führt“. Die Regierung sollte sich zügig was aussuchen.

zur Startseite