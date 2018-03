Autos zerstören neuen Radweg Die Strecke ist für Autos gesperrt. Doch die Poller werden einfach umfahren. Der Asphalt ist schon beschädigt.

Poller, große Steine und Warnbaken nützen nichts: Am Gottesacker umfahren Autos die Hindernisse, um die Radstrecke als Schleichweg zu nutzen. Die Reifenspuren reichen auf beiden Seiten weit ins Feld. Jetzt muss die Stadt überlegen, ob sie die Schikanen an anderer Stelle montiert. © Matthias Schumann

Radebeul. Das blau-weiße Schild am Anfang des Radweges ist nicht zu übersehen. Ein Piktogramm darauf zeigt Fußgänger und ein Fahrrad. Die Bedeutung dürfte jedem klar sein: Autos haben auf der Straße Am Gottesacker ab hinter dem Friedhof nichts verloren. Vor ein paar Monaten war die Strecke, die bis zur Weintraubenstraße, Höhe Kaufland, führt, als Radweg hergerichtet worden. Im November konnte der frisch asphaltierte Weg freigegeben werden. Doch seitdem wird die Route auch immer wieder von Autofahrern als Abkürzung gebraucht.

Mussten sich die Schleichwegnutzer früher noch ordentlich durchschaukeln lassen und ihr Auto unzähligen Schlaglöchern aussetzen, rollen sie jetzt ganz sanft über den glatt asphaltierten Weg. Doch was im Auto keiner merkt, wird auf dünnen Fahrradreifen schon spürbar: Ganz so glatt ist der Weg gar nicht mehr. Die Falschfahrer haben ihre Spuren hinterlassen: Reifenabdrücke im Asphalt. Anfang der Woche, als Regenwasser auf dem Weg stand, wurde das besonders sichtbar.

Bei der Stadt sorgt das für Kopfzerbrechen. Denn abgesehen davon, dass der Gottesacker eigentlich für Autos gar nicht freigegeben ist, dürfte der Asphalt dadurch trotzdem nicht derart Schaden nehmen. Eigentlich müsste die Oberfläche das aushalten, sagte Baubürgermeister Jörg Müller in der letzten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses. Denn der Weg wurde so konzipiert, dass bei einem Notfall auch schwere Einsatzfahrzeuge wie die Feuerwehr und der Krankenwagen darüberfahren können, ohne Schaden anzurichten.

Für den 880 Meter langen Radweg hat die Stadt 285 000 Euro ausgegeben. 50 000 Euro sind für die modernen Laternen dazugelegt worden. Dass der Asphalt jetzt schon wellig ist, müsste eigentlich unter die Gewährleistung fallen, hieß es aus der Verwaltung. Doch ob die zuständige Firma das genauso sieht, ist fraglich. Es sei schwer, ein Einvernehmen zu erreichen, sagte Radebeuls Straßenbauverantwortliche Marlies Wernicke. Sie sei mit dem Unternehmen bereits in Gesprächen, weil es von Anfang an am Radweg einen Schaden gab: Abdrücke eines Lkw-Reifens an der Westseite. Das war die Baufirma höchstwahrscheinlich selbst, so Wernicke. Die anderen Schäden wolle sie jetzt auch noch prüfen lassen.

Diskutiert wurde im Bauausschuss darüber, wie die Schleichwegfahrer auf dem Radweg aufgehalten werden können. Ein Schild allein reicht offensichtlich nicht aus, damit sich alle an das Durchfahrverbot halten. Und auch Schikanen in der Mitte des Weges stoppen die Falschfahrer nicht. Auf der Hälfte des Weges steht ein Poller, links und rechts davon liegen zwei große Steine und zusätzlich sind zwei Säulen und zwei Baken aufgestellt. Doch all die Hindernisse werden umfahren. Das sieht man ganz deutlich an den Spuren, die auf beiden Seiten ins Feld reichen. Fast zehn Meter weit.

Das Problem: Wer ohnehin schon verbotenerweise bis zur Mitte des Radwegs mit dem Auto gefahren ist, dreht dort nicht um und rollt zurück. Der Poller müsste sinnvollerweise jeweils an beiden Enden des Radwegs stehen, damit gar nicht erst jemand darauffahren kann. Außerdem ist der Weg dort von Grundstücken begrenzt, sodass Autofahrer nicht aufs Feld ausweichen könnten.

Baubürgermeister Müller erläuterte, dass man sich damals für diese Variante entschieden habe, damit Anlieger an ihre Grundstücke kommen. „Wir wollten eine einfache Lösung. Die ist jetzt offenbar so einfach, dass daran vorbeigefahren wird“, so Müller. „Man glaubt an das Gute im Menschen und wird enttäuscht“, ärgerte er sich. Die kompliziertere Lösung wäre, die Poller an die Enden des Radwegs zu versetzen. Anlieger, die beispielsweise zu ihren Gärten wollen, bräuchten dann einen Schlüssel, um die Poller kippen zu können. „Das wird auch keine Freudensprünge auslösen“, glaubt Müller.

Bei vielen Radebeulern kommt der neue Radweg richtig gut an. Doch die Stadt hatte damit von Anfang an kein richtiges Glück. Anfang Dezember mussten 25 Mehlbeer- und Weißdornbäume entlang der Strecke wieder ausgegraben werden, weil die Stadt sie versehentlich auf privaten Ackerflächen gepflanzt hatte. Eine Zustimmung der Eigentümer lag nicht vor. Ein weiterer Baum wurde Anfang des Jahres von Unbekannten abgebrochen.

