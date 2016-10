Autos, die sich selbst bezahlen? Vor dem Leipziger Landgericht wird ein Fall von Bandenbetrug verhandelt. Auch sächsische Autohäuser sind verwickelt.

Sieben Angeklagte, 17 Verhandlungstage, zig Zeugen: Am Leipziger Landgericht läuft seit Freitag ein großes Verfahren wegen schweren Bandenbetrugs. Es geht um Autokäufer aus ganz Deutschland, um dubiose Finanzvermittler und mehrere Autohäuser in Sachsen. Mehr als 90 Betrugsfälle mit einem Schaden von fast einer Million Euro sollen sich schon im Jahr 2006 zugetragen haben. Nun sind von der Anklage noch die Hälfte benannt. Damit geht es vor Gericht um 45 Opfer, die offenbar auf ein betrügerisches Modell hereingefallen sind.

Einige der Beschuldigten sollen ihren „Kunden“ einen Kredit angeboten haben, der deutlich über dem Kaufpreis des Autos lag, um die Autos zu bezahlen. Beispiel: Bei einem Kaufpreis von 30 000 Euro für einen Wagen nahmen die Opfer einen Kredit über 40 000 Euro auf. Die Differenz sollte angelegt werden und so viel Rendite einbringen, dass sich der Autokredit nach zwei bis drei Raten von selbst refinanzierte – was doch sehr unrealistisch war. Tatsächlich, so die Ankläger, wurden Einnahmen aber mit Geldern der nächsten Opfer finanziert – ein Schneeballsystem.

Laut Anklage sollen der 32-jährige Schlosser Jörg R. aus Döbeln und der 36-jährige Schlosser Riccardo F., der aus Wermsdorf stammt, zusammen mit dem 32-jährigen Kai F. aus Hessen die fragwürdigen Geschäfte mit Autokunden angebahnt haben. Die Käufe und die Kredite liefen über weitere Mittelsmänner und über Firmen, die sich „SFO Logistik“ und „STC – Swiss Trade Consult“ nannten. Auf der Anklagebank sitzen aber auch vier Autoverkäufer großer Häuser in Meißen, Bad Düben und Mügeln, die die Fahrzeuge an die Kunden herausgegeben haben. Sie waren zwar laut Anklage nicht in die Geschäftsabläufe der Finanzfirmen eingebunden, aber auch nicht unwissend. „Sie nahmen jedenfalls billigend in Kauf, dass die Käufer geschädigt würden“, kritisiert die Anklage. Ob sie auch als Vermittler tätig wurden oder Provisionen flossen, ist strittig. Ermittlungen gegen die Autohaus-Besitzer wurden indes schon eingestellt, sagt Staatsanwalt Andreas Helbig.

Rechtsanwalt Carsten Sewtz, bezeichnete am Rande der Verhandlung die Anklage allerdings als „Blödsinn“. Sein Mandant Michael L. habe nichts von einem betrügerischen Schneeballsystem gewusst. Ob das Finanzierungsmodell unrealistisch war oder nicht, könne er nicht gewusst haben, „weil mein Mandat nicht mehr gewusst haben kann als die Kunden“, so Sewtz. Betrug könnte man seinem Mandanten aber nur dann vorwerfen, wenn er Käufer bewusst getäuscht und ihnen Informationen vorenthalten hätte.

Zudem soll einer der heutigen Verteidiger der mutmaßlichen Drahtzieher damals selbst in das Geschäftsmodell verwickelt gewesen sein. Er sitzt heute aber als unbescholtener Anwalt im Prozess. „Wenn der Anwalt das betrügerische Modell gekannt hat, wäre er heute einer der Angeklagten und kein Verteidiger“, sagt wiederum der Dresdner Verteidiger Peter Manthey, der Roman L. vertritt. „Folglich kann man auch den Autohausmitarbeitern keinen Vorwurf machen.“ Fraglich sei auch ein entstandener Schaden, denn sein Mandant habe die Autos regulär verkauft. Dass die Verkäufe über Vermittler liefen, sei branchenüblich. Auch Manthey will daher einen Freispruch erreichen.

Nicht schuldig nennt auch der Dresdner Anwalt Carsten Brunzel seinen Mandaten Riccardo F. Der Vorwurf, dass hinter den Geldgeschäften kein tragfähiges Modell gestanden habe, müsse erst noch bewiesen werden. Vom Amtsgericht Chemnitz seien die Beschuldigten wegen ähnlicher Schneeball-Vorwürfe gegen ihre damalige Firma SFO bereits freigesprochen worden.

