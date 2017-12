Autofahrt endet an Hauswand

Die Fahrt des Renault endete an dieser Hauswand.

Durch die Wucht des Aufpralls entstanden mehrere Risse im Mauerwerk.

Der Fahrer des Autos wurde schwer verletzt.

Dresden. Schwerer Unfall am ersten Weihnachtsfeiertag: Auf der Löbauer Straße in Kottmarsdorf kam der Fahrer eines Renault Megane mit seinem Wagen von der Straße ab, steuerte über eine Bordsteinkante, stürzte einen etwa einen Meter hohen Abhang hinunter und schlitterte dann etwa 50 Meter weiter über eine Wiese. Mit einem lauten Knall endete die Fahrt dann an einer Hauswand.

Der Renault-Fahrer, der offenbarzu schnell unterwegs war, wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Bewohner des Hauses kamen mit dem Schrecken davon. Sie saßen gerade am Mittagstisch, als sie den lauten Knall vernahmen. Schnell eilten sie aus dem Haus und sahen den qualmenden Renault an der Wand zum Wohnzimmer. Der Bewohner, ein ehemaliger Polizist, griff beherzt zu seinem Feuerlöscher und konnte so die Flammen im Keim ersticken. Sein Haus ist dennoch stark beschädigt: Im Inneren entstanden durch die Wucht des Aufpralls mehrere Risse im Mauerwerk.

Die Polizei nahm den Unfall auf und ermittelt nun zur Ursache. (mja)

