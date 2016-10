Autofahrerin rammt Anhänger

Bei einem Verkehrsunfall in Leipzig ist eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Die 33-Jährige hatte in einer Linkskurve die Kontrolle über ihren Wagen verloren, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Sie stieß mit dem Anhänger eines entgegenkommenden Autos zusammen. Rettungskräfte mussten die eingeklemmte Frau am Donnerstag aus ihrem Fahrzeug befreien. (dpa)

zur Startseite