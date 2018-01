Autofahrer zwei Mal binnen weniger Stunden ohne Führerschein erwischt

Bautzen. Gleich zwei Mal innerhalb weniger Stunden ist ein offensichtlich unbelehrbarer Autofahrer ohne Führerschein der Polizei ins Netz gegangen. Beamte hätten den 25-Jährigen zunächst am Donnerstagmorgen in Sdier (Landkreis Bautzen) kontrolliert, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als sich herausstellte, dass ihm bereits im Oktober 2016 die Fahrerlaubnis entzogen worden war, untersagten ihm die Beamten die Weiterfahrt.

Nur zwei Stunden später geriet der junge Mann mit seinem Auto in eine Polizeikontrolle in Bautzen. Wegen des erneuten Verstoßes nahmen die Polizisten ihm schließlich seine Autoschlüssel ab. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun gegen den Mann. (dpa)

zur Startseite