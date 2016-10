Autofahrer rastet auf Baustelle aus Der Mann pöbelt und schlägt einen Bauarbeiter. Das kostet den Mann den Job und er muss vor Gericht.

Am 11. November 2015 wurde in der Breitscheidstraße in Waldheim Asphalt aufgebracht. Gegen 12.15 Uhr soll der Angeklagte – ein Mann aus Leipzig – mit seinem Pkw in die Straße auf den heißen Asphalt gefahren sein. Ein Bauarbeiter sagte ihm, dass er vorsichtig zurückfahren sollte. Doch der Angeklagte soll mit durchdrehenden Rädern rückwärts gefahren sein und dadurch den Asphalt beschädigt haben.

Damit nicht genug. Anschließend beleidigte er den Bauarbeiter, schlug ihm mit der Faust ins Gesicht und trat ihn sogar. So steht es in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Chemnitz. Wegen der Vorfälle stand der Beschuldigte jetzt am Montag vorm Amtsgericht Döbeln. Vorgeworfen wurden dem Leipziger Sachbeschädigung, Beleidigung und Körperverletzung. Bei dem Vorfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 1 233,79 Euro. Der geschädigte Bauarbeiter erlitt bei der Auseinandersetzung Prellungen. Er war bis zum 22. November 2015 krankgeschrieben.

Vor Gericht gesteht der Angeklagte die Taten teilweise. Die Baustelle soll nicht abgesperrt gewesen sein. „Es war nicht zu erkennen, dass man da nicht reinfahren darf“, erklärt er. In der Straße hatte der als Handelsvertreter tätige Beschuldigte einen Kunden besucht. „Als ich wieder herauskam, stand der Geschädigte an meinem Auto.“ Dass es zu Beleidigungen kam, gibt der Beschuldigte zu. Was er gesagt hat, weiß er nicht mehr. Gepöbelt soll auch der Geschädigte haben. Der Bauarbeiter soll ihm sogar das Handy aus der Hand gerissen und weggeworfen haben. „Ich wollte Fotos machen“, sagt der Angeklagte. „Weil er die Warnbarke direkt vor mein Auto stellte. Außerdem hat er mit seinem Mobiltelefon auch mein Auto fotografiert.

Tatsächlich existieren laut Angaben von Richter Janko Ehrlich mehrere Fotos von dem Vorfall. Weil das Opfer den Beschuldigten fotografiert hatte, will er aus dem Auto gestiegen sein und dem Geschädigten mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Dass er das Opfer getreten hat, leugnet der Angeklagte aber. Dass er mit durchdrehenden Rädern gefahren ist, wäre aus Versehen passiert. „Ich bin abgerutscht“, erklärt er.

Doch Bauarbeiter, die Zeugen des Vorfalls waren, bestätigten bei der Polizei die Angaben ihres Kollegen. Nach Aussage des Opfers soll der Angeklagte ihn beschimpft haben und anstatt rückwärts zu fahren, gewendet haben. „Dann stieg er aus dem Auto und schlug mir mit der Faust ins Gesicht“, erklärt der Geschädigte weiter. Allerdings hat er nicht gesehen, ob der Schlag tatsächlich mit der Faust passiert ist. Danach wollte das Opfer sich entfernen. Der Angeklagte soll ihm gefolgt sein. „Er kam mir hinterher, schubste mich ständig, bis ich hinfiel“, sagt der Geschädigte. „Als ich am Boden lag, trat er nach mir.“

Der Beschuldigte ist bisher nicht vorbestraft. Durch das Vorkommnis verlor er, wie er im Gericht erklärte, seinen Job. „Ich habe aus dem Vorfall gelernt“, sagt er. Bei dem Geschädigten entschuldigt er sich. Richter Janko Ehrlich verurteilt den Angeklagten wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Körperverletzung zu einer Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro.

Trotzdem die Baustelle nicht abgesperrt war, sieht das Gericht auch den Tatbestand der Sachbeschädigung als erwiesen an. „Er hätte nach Aufforderung des Geschädigten langsam zurückfahren sollen.“, sagt Richter Ehrlich in der Urteilsbegründung. „Stattdessen hat er mit durchdrehenden Rädern gewendet.“ Das Urteil ist rechtskräftig.

zur Startseite