Autodiebstähle fast verdreifacht In und um Rothenburg schlagen Auto- und Motorraddiebe wieder verstärkt zu. Die Einwohner sind besorgt.

Torsten Juckel vor der leeren Garage in Rothenburg. Der Helm ist ihm geblieben, doch Honda VFR 800 ist weg. Diebe hatten ihn offenbar beobachtet oder in den sozialen Netzwerken ausgeforscht und das Motorrad dann zielgerichtet geklaut. © jens trenkler

Torsten Juckel hat die Motorradsaison beendet, als sie eigentlich noch voll im Gange war. Nicht, weil es in den Folgewochen nur noch schlechtes Wetter geben würde, sondern weil er schlichtweg nicht mehr fahren konnte. Denn auch seine Maschine ist verschwunden. Am 24. Juli schnappten die Diebe zu. Zielgerichtet offenbar, denn an dem Garagenkomplex im Randbereich von Rothenburg war zuvor noch nie eingebrochen worden. „Ich bin an diesem Tag ganz normal zur Arbeit gegangen, als mich am Vormittag ein Freund anrief und mir sagte, Nachbarn hätten bemerkt, dass meine Garagentür nur angelehnt sei. Daraufhin bin ich schnell hingefahren - und tatsächlich, die Tür war mit einer Eisenstange und Holzlatten aufgehebelt worden.“

Für Juckel war es ein Schock, hatte er mit seiner Honda VFR 800 doch viele Touren unternommen, bei denen er sich stets auf sein Motorrad verlassen konnte. In den Wochen nach dem Diebstahl - der von der Versicherung übrigens ohne Probleme geregelt wurde - überlegte er, wie er den Dieben aufgefallen sein konnte. Denn dass es ein Auftragsklau gewesen war, stand für ihn fest. „Ich war mit der Maschine kurz zuvor in der Werkstatt zur Durchsicht. Vielleicht ist mir jemand hinterher gefahren.“ Es könne aber auch sein, dass er bei Facebook zu freizügig mit seinen

Bildern umgegangen sei. „Für mich steht fest, dass ich in den sozialen Netzwerken in Zukunft zurückhaltender agieren werde.“

Als Carsten Weber am 19. September die Haustür öffnete, wollte er zwar zur Arbeit fahren - aber er konnte nicht. Denn dort, wo normalerweise sein fahrbarer Untersatz stand, herrschte gähnende Leere. Der große, fast neue Audi A7 - weg! Gestohlen. „Das Auto stand bisher immer unter dem Carport und es war nie etwas passiert. Nun hat es mich also auch erwischt“, schimpft der Rothenburger Stadtrat über die Dreistigkeit der Diebe. Zwar war er sich beim Kauf des Fahrzeugs darüber im Klaren, dass die Marke Audi bei den Ganoven zu den beliebtesten gehört. „Ich habe aber nicht damit gerechnet, weil man mir gesagt hat, dass die werksseitige Sicherung des Autos ausreichend ist.“ Nun fährt Carsten Weber mit dem Zug. Zudem hat ihm sein Autohaus ein anderes Fahrzeug zur Verfügung gestellt. Die Versicherung prüft den Fall. Ob er glücklich wäre, wenn die Polizei seinen Audi aufspürt? „Ich weiß nicht. Jetzt sind rund drei Wochen vorbei. Da kann man nur hoffen, dass er sich noch in gutem Zustand befindet.“

Bei der Polizeidirektion kennt man das Problem, hat den Raum Rothenburg in Sachen Kfz-Diebstähle immer auf dem Schirm. Sprecher Thomas Knaup bestätigt die besondere Relevanz: „Im Jahr 2017 wurden der Polizei aus dem Stadtgebiet von Rothenburg bislang insgesamt 13 Fälle eines versuchten oder vollendeten Auto- oder Motorraddiebstahls bekannt.“ 2016 waren es im kompletten Jahr nur fünf. Damit ist in diesem Jahr mit einer Steigerung auf das Dreifache zu rechnen - so schlimm war die Situation zuletzt 2014. Damals gab es 14 Fälle. Insgesamt, so Knaup, hätten die Fallzahlen im Bereich der Eigentumsdelikte allerdings eine „stark rückläufige Tendenz“. Die Polizei beobachte die momentane Entwicklung aufmerksam. „Der Fokus unserer Arbeit liegt auf der Verhinderung und Aufklärung von Straftaten durch zielgerichtete Ermittlungen im Bereich der Beschaffungs- und Bandenkriminalität.“

Großes Interesse scheinen die Einwohner der Neißestadt an der Sicherheitsthematik aber nicht zu haben. Thomas Knaup: „Unser Rothenburger Bürgerpolizist, Polizeihauptkommissar Wollmann, ist beinahe jeden Tag und auch manchen Abend im Stadtgebiet präsent. Allerdings wird er seltenst von Bürgern angesprochen, die um Tipps für den Schutz ihres Hab und Gutes bitten.“ Überdies sei das Interesse der Einwohner bei den letzten Vor-Ort-Terminen der polizeilichen Beratungsstelle in Rothenburg gleich null gewesen.

Auch mit der Bereitschaft der Bürger, Sachverhalte anzuzeigen, ist man bei der Polizei unzufrieden. „Immer wieder erfahren wir nur mit Zeitverzug oder über Dritte von Einbrüchen oder Diebstählen“, kritisiert Knaup. Die zeitnahe Kenntnis einer Straftat sei jedoch für die polizeiliche Ermittlungsarbeit von enormer Bedeutung. Denn anhand der Summe der Straftaten erstelle die Polizei jeden Tag ein Lagebild und leite daraus ihren Handlungsbedarf ab.

Als Hinweise zum Schutz vor Kfz-Diebstählen gibt Knaup den Rothenburgern Folgendes mit auf den Weg. „Durch den Einbau zusätzlicher Sicherungssysteme kann man den Diebstahl deutlich erschweren. Auch den Abstellort des Fahrzeugs sollte man unter Sicherheitsaspekten betrachten: Ist das Grundstück umzäunt und mit einem massiven Tor versehen? Und ist das Tor immer verschlossen? Wird die Ausfahrt durch zusätzliche Sperren - zum Beispiel versenkbare Poller - erschwert?“ Auch eine gute Ausleuchtung und Videoüberwachung könnten hilfreich sein.

Heike Böhm, die sich jeden Monat einmal mit dem Ortspolizisten über die aktuelle Lage austauscht, beobachtet die Entwicklung aufmerksam. Und sie ist bereit, im Bedarfsfall zu reagieren. „Im Moment ist die Straßenbeleuchtung nachts zwischen 23 Uhr abends und 5 Uhr am Morgen aus. Wenn es der erhöhten Sicherheit dient, müssen die Verantwortlichen der Stadt überlegen, ob wir in den Nachtstunden für mehr Licht in den Straßen sorgen können“, so die Bürgermeisterin.

