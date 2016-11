Autodieb bleibt im Stau stecken Die Dresdner Polizei bekommt von Kollegen aus Brandenburg den Hinweis auf ein gestohlenes Auto. Eine sich daraus entwickelnde Verfolgung nimmt auf der A4 bei Hermsdorf ein abruptes Ende.

© dpa

Die Dresdner Polizei hat am Mittwochmorgen einen Autodieb auf der Autobahn geschnappt. Gegen die Festnahme versuchte sich der 52-jährige Pole zu weheren. Beim Fluchtversuch blieb er allerdings im Stau stecken.

Die sächsischen Polizisten hatten von ihren Kollegen aus Brandenburg in der Nacht den Hinweis bekommen, dass ein in Potsdam gestohlener Mazda auf der A13 Richtung Dresden fährt. Gegen 7.35 Uhr sichtete eine Streife das Auto auf der A4 kurz nach dem Dreieck Dresden-Nord. Die Beamten nahmen die Verfolgung in Richtung Görlitz auf. In einem Stau, der sich in Höhe Hermsdorf gebildet hatte, war die Fahrt allerdings zu Ende.

Zwar versuchte der Pole noch, über Standstreifen und Rettungsgasse zu entkommen. Doch nach der Kollision mit einem Renault Twingo war endgültig Schluss. Ergebnis: 500 Euro Schaden.

Gegen den Mann wird jetzt wegen Autodiebstahles sowie des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Da der Autodieb auch keinen Führerschein vorweisen konnte, ist zudem unklar, ob er im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. (fsc)

