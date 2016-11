Autobahn Dresden-Prag soll pünktlich fertig werden

Mit dem Auto schnell zum Prager Weihnachtsmarkt: Wenn „nichts Unvorhergesehenes“ eintritt, soll die Autobahn Dresden-Prag pünktlich zum 17. Dezember fertigstellt werden. Das sagte der tschechische Verkehrsminister Dan Tok nach Zeitungsberichten vom Montag. Zuletzt hatte ein instabiler Hang für neue Probleme an der Dauerbaustelle gesorgt. „Es sieht so aus, als ob sich der Hang beruhigt hat, er bewegt sich weniger“, berichtete der Minister. Zur Eröffnung des letzten Teilstücks habe er „vorsichtig“ erste Gäste eingeladen. An der Autobahn D8/E55 wird seit mehr als 25 Jahren gebaut. Für größere Verzögerungen sorgte ein Erdrutsch im Juni 2013. (dpa)

