Auto überschlägt sich auf der A72

Reinsdorf. Bei einem Ausweichmanöver hat sich ein Auto auf der Autobahn 72 bei Reinsdorf (Landkreis Zwickau) überschlagen. Dabei seien zwei Menschen schwer verletzt worden, teilte die Polizei in Zwickau am Mittwochmorgen mit. Der 26 Jahre alte Fahrer und seine 20 Jahre alte Beifahrerin wurden ins Krankenhaus gebracht.

Der Mann wollte am Dienstagabend einen Kleintransporter überholen. Der sei plötzlich nach links gefahren, so die Polizei. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, sei der 26-Jährige mit seinem Fahrzeug nach rechts ausgewichen und ein Böschung hinaufgefahren. Das Auto habe sich dort mehrfach überschlagen. Die rechte Fahrspur der A72 war am Dienstagabend zwei Kilometer nach der Auffahrt Zwickau Ost in Richtung Hof für drei Stunden gesperrt worden.

Laut Polizei fuhr der Fahrer des Transporters weiter. Nach ihm wurde gesucht. Die Beamten hoffen auf Zeugenhinweise. (dpa)

zur Startseite