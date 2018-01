Auto überschlägt sich auf Autobahn

Frankenberg. Bei einem Unfall auf der Autobahn 4 bei Frankenberg sind am Sonntag drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, war ein 56 Jahre alter Autofahrer am Vormittag mit seinem Wagen in Richtung Chemnitz nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto prallte gegen die Schutzplanke und überschlug sich. Der Wagen kam etwa 100 Meter weiter an einer Böschung zum Liegen. Der Fahrer und zwei Mitfahrer im Alter von 27 und 43 Jahren kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. (dpa)

