Auto rollt durch Hecke und „verschwindet“

In Waldkirchen (Vogtland) ist ein Auto auf ungewöhnliche Weise aus dem Blickfeld seines Besitzers entschwunden. Noch zu nächtlicher Stunde hatte der 32-Jährige am Samstag den Verlust seines Autos bei der Polizei angezeigt, weil es urplötzlich von seinem Grundstück abgetaucht war. Am folgenden Vormittag fand er den Wagen in Nachbars Garten.

Weil er die Handbremse nicht nutzte, war das Auto durch eine Hecke gefahren und beim Nachbarn gelandet. Die Hecke richtete sich wenig später aber wieder auf und tarnte so den verschwundenen Wagen. (dpa)

