Auto kollidiert mit Zug Am Bahnübergang in Sohland ist es am Sonntagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Die Bahnstrecke ist vorübergehend gesperrt.

Dieses Auto war mit dem Zug kollidiert. © Christian Essler

Auf der Bahnlinie Bischofswerda – Zittau kollidierte am Sonntag kurz nach 18 Uhr am beschrankten Bahnübergang in Sohland ein Trilex-Zug mit einem Auto. Der 87-jährige Fahrer eines grauen Opel Astra befuhr die B 98 in Sohland aus Richtung Taubenheim in Richtung Wehrsdorf. Aus bisher unbekannter Ursache übersah der Opelfahrer die geschlossenen Schranken und das Rotlicht des Bahnübergangs auf der Zittauer Straße. Der Astra rutschte unter der Schranke durch und stieß auf den Gleisen mit einem aus Bautzen in Richtung Zittau fahrenden Regionalzug zusammen.

Dabei erlitt der ältere Mann schwere Verletzungen und kam in eine Klinik. Die 64 Insassen der Bahn, darunter ein Zugbegleiter blieben unverletzt. Der Zugführer erlitt einen leichten Schock. Der Bahnübergang, die B 98 und die Bahnverbindung Bautzen-Zittau blieben für mehrere Stunden gesperrt. Der entstandene Schaden liegt bei mehreren zehntausend Euro. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei. Die Fahrgäste wurden mit Bussen weiter zu ihren Reisezielen gebracht.

Die Bundespolizei war vor Ort und hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.(szo)

zur Startseite