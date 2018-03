Auto geht während der Fahrt in Flammen auf

Zwickau Während der Fahrt auf der Autobahn 71 bei Zwickau ist ein Auto in Flammen aufgegangen. Der 20 Jahre alte Fahrer habe den Wagen am Donnerstagabend rechtzeitig verlassen können, teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach waren die Flammen wegen eines technischen Defekts im Motorraum ausgebrochen. Rettungskräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Trotzdem wurde das Auto komplett zerstört. Den Angaben zufolge wurde dabei auch die Fahrbahn beschädigt. (dpa)

