Auto fährt gegen Laterne: Zwei Kinder verletzt

Meerane. Zwei Kinder sind bei einem Unfall in Meerane (Kreis Zwickau) verletzt worden. Eine 19-Jährige war am Donnerstagmittag mit ihrem Auto gegen eine Laterne geprallt, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Die beiden acht und zehn Jahre alten Kinder im Fahrzeug wurden durch den Aufprall leicht verletzt. (dpa)

zur Startseite