Auto fährt gegen Fußgänger

Gersdorf. Ein 46-Jähriger hat in Gersdorf zwei Fußgänger mit seinem Auto angefahren. Durch den Aufprall wurden die 42-Jährige und der 44-Jährige verletzte, teilte die Polizei in Zwickau am Montagmorgen mit. Sie wurden ins Krankenhaus nach Chemnitz gebracht.

Die beiden seien am Sonntagabend am rechten Fahrbahnrand gelaufen. Der Autofahrer habe sie übersehen. (dpa)

